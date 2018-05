Die Besten der Welt messen sich in Nusplingen

Nusplingen bereitet sich intensiv auf sein großes Ereignis vor: Anfang Juni findet erstmals in der Region eine Fahnenwurf-WM und ein „Tattoo“ statt, ein Fest für alle Freunde der Militärmusik – mit internationaler Besetzung. Der Fanfarenzug Nusplingen veranstaltet am 9. und 10. Juni die Weltmeisterschaften im Fahnenhochwerfen sowie das Landesverbandstreffen der Spielmanns- und Fanfarenzüge Baden-Württembergs.

In diesem Rahmen wird auch das 1. Heuberg-Tattoo am Samstagabend ab 20 Uhr stattfinden – ein in der Region noch nie dagewesenes Ereignis. Beim Bekanntwerden des Programms hatten etliche Bürger der Heuberggemeinde sich verwundert gefragt, was denn der Fanfarenzug mit einem „Tattoo“ zu tun habe. Der Nusplinger Verein erklärt das so: „Mit einem Bild oder einer Schrift auf der Körperhaut hat dieses Tattoo keineswegs Parallelen. Zur Zeit der Landsknechte bedeutete tap toe nichts anderes, als dass Marketender den Zapfhahn nach oben drehten, und das hieß: Zapfhahn zu! Es wurde nichts mehr ausgeschenkt, die Landsknechte mussten in die Quartiere zur Nachtruhe. Tap toe hieß also im militärischen Sinn nichts anderes als Zapfenstreich.“ In neuerer Zeit sei daraus „Tattoo“ geworden, der Name für Veranstaltungen mit militärmusikalischem Charakter und marschierenden Formationen.

Neben dem musikalischen Part werden die Veranstaltungen durch tänzerische und akrobatische Elemente ergänzt. Die Seele eines jeden Tattoos sind die Massed Pipes & Drums, die mit ihrer Dudelsackmusik stets für Gänsehaut sorgen.

Da die Nusplinger Naturtonmusiker bereits bei mehreren Tattoo-Veranstaltungen aktiv mitgewirkt haben, entstand vor Jahren die Idee, selbst einmal ein Tattoo in Nusplingen zu organisieren. Nach einer aufwendigen Vorbereitungsphase wird dieses Großprojekt jetzt im Rahmen der Fahnenhochwurf-WM 2018 und des Landesverbandstreffens der Spielmanns- und Fanfarenzüge Baden-Württemberg von den Aktiven des Fanfarenzugs Nusplingen umgesetzt.

Als Kulisse wird auf dem Gummiplatz eine Arena mit 800 Sitzplätzen aufgebaut. In dieser „Kallenberg-Arena“ wollen hochkarätige Gruppierungen aus dem In- und Ausland ihre Shows zeigen. Die Gruppen haben bereits zahlreiche Titel bei Landes-, Bundes-, Europa- und sogar Weltmeisterschaften errungen.

Mit dabei ist unter anderem die Jugendkapelle des Musikvereins Nusplingen, die seit Jahrzehnten zu den besten Nachwuchsensembles der Umgebung gehört, was zahlreiche Erfolge bei Wertungsspielen dokumentieren. Außerdem treten die Chöre des MGV Nusplingen und des Kirchenchors Nusplingen auf, die beim Tattoo vom Kirchenchor Deilingen unterstützt werden.

Der Musikverein Deilingen-Delkhofen spielt seit Jahren in der Oberstufe und überzeugt durch ein abwechslungsreiches Repertoire. Die Musiker um Dirigent Hans Nikol nahmen zudem mit Erfolg an einem Marschwettbewerb in Österreich teil und wollen ihr Können auch beim 1. Heuberg-Tattoo präsentieren. Die GymMeßtics des TSV Meßstetten, der amtierende Landes- und Bundessieger der Tuju-Stars, wird mit der Dance Crew des TSV Meßstetten zu Gast sein.

Die Irish Dancers aus Stetten am kalten Markt sind Tänzer der St. Patrick’s School of Irish Dancing. Den größten Erfolg feierte die Gruppe um Petra Bous 2009, als zwei Tänzerinnen deutsche Vizemeister wurden.

Das GreenStyle DrumCorps Mutzschen ist eine international bekannte Drumgruppe, die in der Region so noch nie zu hören war. Die Schlagzeuger aus Sachsen überzeugen musikalisch und mit tollen Showeinlagen. Jährlich ist ihr Auftritt einer der Höhepunkte bei der Bundesmusikschau in Berlin.

Eine große Ehre für die Nusplinger Fanfarenzügler ist der Auftritt der Freiburg Nuggets Cheerleader, wie sie betonen. In der Region ist es eine Premiere, weltweit erfolgreiche Cheerleader zu präsentieren. Die Nuggets haben neben mehreren Titel auf Landes-, Bundes- und Europaebene im November 2017 das Nationalteam der Bundesrepublik Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Japan gestellt und eine Bronzemedaille errungen.

Die Seele eines jeden Tattoos sind Massed Pipes & Drums. Die Dudelsackspieler aus dem ganzen süddeutschen Raum und aus benachbarten Ländern wollen für ein einmaliges Flair in der Kallenberg-Arena sorgen. Als Drum Major wird Bernd Räffle die Pipes & Drums anführen. Als amtierender baden-württembergischer Landesieger in der Marschwertung und als Weltmeister im Fahnenhochwerfen will der Fanfarenzug Nusplingen ebenfalls versuchen, ein ansprechendes Programm zu bieten.

Karten für das Tattoo gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro pro Sitzplatz bei Melanie Kleiner und Tobias Klaiber, Telefon: 07429/ 5 39 00 83, Hohenbergstraße 5/2, jeweils samstags von 11 bis 12 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.fanfarenzug-nusplingen.de. (sbo)