Die Arbeit geht weiter mit einer motivierten Mannschaft

Mit Vorfreude haben viele Mitglieder des Kreisverbands der Banater Schwaben Tuttlingen-Rottweil-Schwarzwald-Baar dem ersten Treffen in diesem Jahr entgegengefiebert. Und mit dem schönen Gefühl des „wieder-beisammen-sein-zu-können“, eröffnete der Vorsitzende Heinz Franzen die Hauptversammlung des Kreisverbands am 5. März im Vereinsraum in Spaichingen.

Es ist eine schöne Tradition, dass man zu Beginn der Hauptversammlung den verstorbenen Landsleuten gedenkt. Geehrt wurden auch die scheidenden Vorstandsmitglieder Anni und Franz Rothas wie auch Franz Wagendorf. Alle drei haben sich nun schon über fast 18 Jahre in vorbildlicher Weise für die Belange der Landsleute in unserer Region eingesetzt, viele Aufgaben wahrgenommen und vor allem auch gestalterisch und organisatorisch sehr viel mitgewirkt.

Weiter wies der Vorsitzende in seinem Rechenschaftsbericht darauf hin, dass die zurückliegenden beiden Pandemiejahre mit Sicherheit nicht die fruchtbarsten waren, mussten doch viele bereits geplanten und zum Teil kurz vor der Ausführung stehenden Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden.

Trotzdem konnte man voller Stolz auf die Teilnahme der von Brigitte Polling und Christine Wollanka geleiteten Tanzgruppe im Mai 2019 beim Landestrachtenfest in Göppingen und im Juni 2019 bei den Heimattagen der Banater Deutschen in Temeswar zurückblicken. Das im Juli 2019 abgehaltene Marktplatzfest mit Tänzen und Vorträge durch die Kinder und Jugendlichen des Kreisverbands, die musikalischen Klänge der Darowaer Dorfschwabenmusikanten unter der Leitung von Franz Müller und des Original Banater Echos unter der bewährten Führung von Manfred Ehmann wie auch kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Banat, fand unter den Landsleuten und der Spaichinger Bevölkerung großen Anklang.

Bevor die großen Einschränkungen im März 2020 hingenommen werden mussten, konnte man im Januar noch ein schönes Fest beim Winterball in Singen feiern. Ein buntes Feuerwerk an tänzerischen Einlagen boten mehrere Banater Jungend- und Tanzgruppen den Besuchern, unter anderen auch die Jugendlichen des Kreisverbands.

Ein herzliches Dankeschön richtete der Vorsitzende in seinem Bericht auch an den Bürgermeister der Stadt Spaichingen, Markus Hugger, der schon mehrfach seine Verbundenheit mit den Banater Schwaben zum Ausdruck brachte.