Die Angst trainiert nicht mit

Ein dutzend Männer und eine Frau gehen in schnellem Tempo über die Wiese an der Mehrzweckhalle der Schillerschule. Alle sind über 60 – und alle haben Herzinfarkte hinter sich oder sind herzkrank. Jeden Mittwochabend trainiert die Herzsportgruppe des Spaichinger Turnvereins eine Stunde lang – unter der Aufsicht von Medizinern wie Dr. Hartmut Keller.

Der 70-Jährige macht selbst mit bei der Aufwärmphase vor der Halle. TV-Herzsportübungsleiterin Anna Hagen gibt die Anweisungen. „Die Teilnehmer müssen lernen, sich moderat zu bewegen“, sagt sie. „Nicht überfordern, nicht unterfordern – und ohne Angst.“ Bei Herzkranken sei die „Gefahr, dass sie sich überfordern, eher gering – dennoch muss ich als Übungsleiter manche bremsen“. Beim Herzsport dürfe nicht gelaufen werden: Einem Ausdauertraining mit Geh-Spielen folgen deshalb Gymnastik und Ballspiele zur Entspannung.

Schon seit fast elf Jahren dabei ist der Spaichinger Karl-Heinz Krucker. 2008 hatte er einen Herzinfarkt. Vor drei Jahren sei ihm ein Bypass gelegt worden, berichtet er. Angst, dass durch die sportliche Betätigung erneut etwas passieren könne, habe er nicht, sagt der 74-Jährige. „Ich denke gar nicht daran, dass ich mal einen Herzinfarkt hatte.“ Die Herzsportgruppe sei längst nicht die einzige Bewegung für ihn: „Ich fahre jährlich um die 3500 Kilometer mit dem Rad.“

Für den Fall der Fälle hat Keller immer seinen Notfallkoffer für eine Wiederbelebung dabei samt Defibrillator. „Aber ich habe den Koffer noch nie einsetzen müssen.“ Es sei „höchstens mal ein Teilnehmer gestürzt und hat sich was gebrochen“. 1985 hat der Spaichinger Arzt die Gruppe gegründet, „die ersten zehn Jahre habe ich das allein gemacht“. Heute sind im Wechsel mehrere kontrollierende Mediziner dabei, neben Keller Dr. Adelheid Radu und Dr. Robert Hammel, sowie mehrere Übungsleiter, neben Hagen Dagmar Altmann und Helmut Wunderlich. „Die Betreuer machen regelmäßig Fortbildungen“, erläutert Keller. Und auch die Mediziner mussten eine spezielle Ausbildung absolvieren.

Keller weiß um den falschen Ehrgeiz mancher Herzkranker. „Wenn wir Ballspiele machen, vergessen einige alles und sind sehr engagiert.“ Obwohl sie eigentlich wüssten, dass sie sich zurückhalten sollen. „Aber richtige Alphatypen haben wir nicht“, lacht der 70-Jährige. „Sie sind durch das, was ihnen passiert ist, gezähmt.“ Natürlich seien einige ängstlich – gerade am Anfang. Aber weil der Sport in einer Gruppe gemacht werde, würden sie es weniger bemerken.

Nach einem Infarkt in einer Herzsportgruppe aktiv zu sein, sei sinnvoll, sagt Keller. „Früher wurde diesen Menschen gesagt, dass sie sich nicht so viel bewegen sollen – dabei wird das Herz gerade dadurch entlastet.“ Durch die Bewegung „kommt es zu einer besseren Durchblutung der Muskulatur – und dadurch wird das Herz entlastet“. Auch sei dies eine „gute Chance, frei zu werden von Ablagerungen“.

Die Herzsportgruppe ist derweil in die Mehrzweckhalle gewechselt. Die Senioren gehen quer durcheinander und werfen sich Bälle zu. „In der Gemeinschaft üben wir, bewusst Grenzen abzustecken“, erklärt Keller. Die Teilnehmer lernten, „auch zuhause ihren Bewegungsradius ohne Angst zu vergrößern“. Er rät ihnen, „auch wandern zu gehen – ruhig auch etwas länger“.

Das Angebot der Herzsportgruppe des TV Spaichingen richtet sich an Menschen jeden Alters nach Herzinfarkt, Herzklappen- und Bypassoperationen. Auch jüngere Teilnehmer mit angeborenem Herzfehler gehörten ihr bereits an. Sie ist die dritte Phase der Eingliederung nach Krankenhaus und Reha-Klinik. Für die Teilnahme wird eine ärztliche Verordnung benötigt, die vom behandelndem Arzt ausgestellt wird. Zuvor machen die Patienten ein Belastungs-EKG zur individuellen Leistungsfähigkeit. Die Gruppenabende beginnen jeweils mit dem obligatorischem Blutdruckmessen, das die Teilnehmer selbst übernehmen. Die Übungen absolvieren sie in zwei Leistungsgruppen. Ansprechpartner ist der Leiter der Abteilung Sport als Therapie, Dr. Hartmut Keller, Telefon (Praxis) 07424/3535.