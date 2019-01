Diamantene Hochzeit - Seit der Kindheit unzertrennlich

Die Spaichinger Otto und Berta Waal feiern am Dienstag, 29. Februar, Diamantene Hochzeit. Otto Waal ist 82 Jahre alt, doch die wichtigsten Daten seines Lebens kennt er in und auswendig: „Das erste Mal habe ich sie am 6. Januar 1946 gesehen“, erzählt Waal, „ich war neun und sie sieben Jahre alt“. Berta Waal war damals fremd in Ottos Heimat, als ukrainische Deutsche war sie nach Kriegsende von Lübeck nach Russland gebracht worden.

Sie und ihre 15 Geschwister mussten sich in dem kleinen russischen Dorf mit nur acht Familien erst einmal zurecht finden. „Wir haben uns als Kinder gewundert, warum die Deutschen keine Hörner haben“, lacht Otto Waal, „in Russland wurden damals alle Deutschen in den Zeitungen so dargestellt“. Otto war damals oft bei Berta zu Besuch, „ich war mit ihrem Bruder befreundet, und so haben wir uns sehr oft gesehen.“

60 Jahre ist es her – das Hochzeitfoto von Berta und Otto Waals (Foto: Emanuel Hege)

60 Jahre sind die beiden schon durch dick und dünn gegangen. Von der Kindheit an der Wolga zog es beide in den 50er Jahren in den russischen Bergbauort Karaganda, dort gab es Arbeit und andere deutschsprachige Russen. Am 29. Januar 1959 ließen sie sich standesamtlich trauen, am 8. Februar folgte die kirchliche Hochzeit, noch so ein unvergessliches Datum für die Waals. Nach mehr als 30 Jahren in Karaganda kam es Ende der 80er Jahre zum Aufbruch nach Deutschland. Über kurze Zwischenstationen in Frankfurt und Osnabrück landete die Familie am 17. April 1989 im Landkreis Tuttlingen, auch bei diesem Datum ist sich Otto Waal sicher.

Eine Urenkelin spricht drei Sprachen

Die Familie fand sich gut ein, Berta Waal arbeitete als Pflegerin, ihr Mann als Lagerist. Nach Jahren in Tuttlingen und Trossingen wurde Spaichingen ab 2000 ihre Heimat. Vier Kinder, zehn Enkel und drei Urenkel haben die Waals groß gezogen. Die meisten leben noch in der Region, arbeiten in Spaichingen oder Rottweil und besuchen das Jubelpaar regelmäßig. Nur zwei Enkel haben den Landkreis verlassen, sagt Otto Waal. „Unsere Enkelin hat einen Amerikaner geheiratet und lebt mit der Familie in Schottland“, erzählt Otto Waal stolz. „Ein Enkelkind ist erst sieben, spricht Englisch, Deutsch und sogar Russisch“, fügt Berta Waal hinzu.