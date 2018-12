Designierter Chefarzt verlässt überraschend Gesundheitszentrum

Dr. Bernd M. Sauer wird weiterhin als Chefarzt die Medizinische Klinik am Gesundheitszentrum Spaichingen leiten. Dr. Philipp Kaiser, Leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik in Spaichingen, verlässt das Klinikum unerwartet zum Ende des ersten Quartals 2019, so eine Pressemitteilung.

Dr. Bernd M. Sauer, der aktuell die Medizinische Klinik leitet, bleibt dem Standort erhalten und wird weiterhin als Chefarzt in Spaichingen tätig sein. Sauer ist laut Mitteilung langjähriger Experte auf dem Fachgebiet der Gastroenterologie, Facharzt für Innere Medizin und Diabetologe.

In der Medizinischen Klinik in Spaichingen werden jedes Jahr rund 2200 Patienten vollstationär behandelt. Dabei werde das gesamte Spektrum internistischer Krankheitsbilder abgedeckt. Die besonderen Schwerpunkte lägen auf der Behandlung gastroenterologischer Beschwerden sowie der Behandlung des Diabetes und seiner Folgeerkrankungen. Die Klinik sei durch die Deutsche Diabetes Gesellschaft DDG als Behandlungseinrichtung zertifiziert.