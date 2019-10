„Der TV Spaichingen bewegt“

Voll besetzte Ränge haben jüngst die Herbstfeier des TV Spaichingen in der Schillerschulturnhalle gekennzeichnet. Viele Eltern und Großeltern ließen es sich nicht nehmen und feuerten ihre Sprösslinge kräftig an, denn schließlich suchten die Spaichinger Turnerinnen und Turner nach den Vereinsbesten. Am Ende gab es dann die begehrten Medaillen und Urkunden.

An dem abteilungsinternen Wettkampf, der in den verschiedenen Altersklassen und Gerätedisziplinen ausgetragen wurde, schloss sich ein gut einstündiges Schauprogramm an, das mit viel Beifall von den Rängen beklatscht wurde.

Dem dynamischen Auftritt der Eltern-Kind Gruppe als „tanzende Tiere“ unter der Leitung von Nicole Micklisch und Stefanie Bühler folgten die Vorschulkinder unter der Leitung von Claudia Groß und Lioba Wulf mit einem bunten Einblick in die Vielfalt des Turnens. Dem schlossen sich die jüngsten Talente der Turnschule Stufe 1 unter Aliz Grimm mit beachtlichen Turnübungen unter der Verwendung von Gymnastikreifen an. „Spaichingens Cheerleaders“ von der Turnschule Stufe II konnte man im Anschluss bestaunen. In tollen Cheerleader-Kostümen, in den Spaichinger Stadtfarben weiß-rot, wirbelten die Mädchen unter der Leitung von Letizia Leotta und Ines Klauser rhythmisch durch die Halle.

Danach bestaunten die Besucher einen von Harald Grimm und Peter Kirchmaier einstudierten turbulenten Auftritt der Jungs des Förderturnens und der Turnschule, die vom Minitrampolin aus in weiten Sätzen und Salti durch die Hallenluft flogen. Eine Vielzahl an turnerischen Kunststücken boten auch die von ihren Trainerinnen Elke Honer und Jaqueline Rompf als Robin Hood verkleideten Mädchen des Förderturnens und der Turnschule Stufe III. Mit viel Beifall belohnt wurde auch der Auftritt der aktiven Mädchen als „Jackson 8“, der neben turnerischen Elementen auch mit Tanzschritten und Moves des King of Pop aufwartete.

Den Abschluss des Programms bildete ein von Tanja Müller-Russ, Lea Müller und Rainer Wehrle organisierter Auftritt der erfolgreichen Ligaturnerinnen und Ligaturner des TV Spaichingen, die ihre Kürübungen oder andere schwierige Pflichtelemente in rascher Folge zeigten.

„Der TV Spaichingen bewegt“, das konnte man den ganzen Nachmittag über sehr gut beobachten. Der Tag schloss mit der Siegerehrung, bei der stolze und glückliche Kinder und Jugendliche ihre Urkunden und Medaillen vom Trainerteam um Elke Honer, Heidi Schmid, Letizia Leotta, Harald Grimm und Peter Kirchmaier in Empfang nehmen konnten.