Der TTC Spaichingen hat die Corona-Challenge gut gemeistert

Trotz Einschränkungen war der Tischtennisc-Clu (TTC) Spaichingen auch unter Corona nicht untätig, wie der erste Vorsitzende Ralf Landowski insgesamt 23 Mitgliedern bei der hat seine Generalversammlung im Gasthaus „Engel“ berichten konnte.

Das vergangene Verinsjahr, so Landowski, war erneut von der Corona-Pandemie geprägt, so dass kaum Vereinsaktivitäten stattfanden. Die Spielrunde 2020/2021 wurde kurz nach dem Rundenstart wieder abgebrochen und auch alle anderen gewohnten Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden.

Ganz „untätig“, so Landowski, war der Verein trotzdem nicht, denn der zweite Vorsitzende Heiko Paitz organisierte ein paar virtuelle Treffen sowie eine sogenannte „Corona - Challenge“, wo es darum ging in verschiedenen Geschicklichkeitsspielen Videos einzusenden, mit dieser Aktion – so Landowski – sollte daran erinnert werden, dass es den TTC Spaichingen noch gibt.

Landowski warf noch einen Ausblick auf die neue Spielrunde, „er hoffe sehr, das der Neustart nicht wieder ein abruptes Ende findet“. Besonders bedankte sich Landowski beim Jugendleiter und Trainer Kay Merkt für sein großes Engagement, außerdem bei allen die den TTC unterstützen,. Kay Merkt ist auch Hygiene-Beauftragter des Vereins.

Markus Wissmann erwähnte in seinem Kassenbericht, dass der TTC Spaichingen finanziell weiterhin gut da stehe, außerdem gab es aufgrund der abgebrochenen Spielrunde keine Ausgaben für den Mannschaftssport und Turniere.

Jugendleiter Kay Merkt berichtete, dass der TTC Spaichingen mit zwei Jugendmannschaften in die neue Saison geht, die erste stieg „am grünen Tisch“ in die Landesliga auf, hier stehen allerdings weite Fahrten beispielsweise nach Rastatt, Offenburg oder Grüntal an.

Bei der Ämterbesetzung blieb alles beim Alten: Vorsitzender Ralf Landowski und allen anderen Vorstands- und Ausschuss- Mitglieder wurden einstimmig wiedergewählt.

Folgende Mitglieder wurden geehrt, leider war keiner davon anwesend: Für 50- jährige Mitgliedschaft Karl-Heinz Fausel und Uwe Bader, für 40 Jahre Michael Vogt und für 25 Jahre Heiko Staiger.

Heiko Paitz nahm anschließend die Siegerehrung für die Corona – Challenge vor. Hier siegten Sven Weidner zusammen mit Marlon Zetto (gleiche Punktzahl), dritter wurde Mario Zetto, alle drei erhielten Gutscheine.