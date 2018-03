Der Standort ist falsch

Schlampiger kann man ein Projekt kaum starten. Da wird mal mit Gesamtsummen, mal mit Wohnungszahlen, mal mit Quadratmetern als Grundeinheit jongliert. Mal sind Millionen-Vorentscheidungen als Tischvorlage zur Abstimmung präsentiert. Und die Entscheidung soll auch noch durch eine kleine Erpressung - Stichwort Boxer - erzwungen werden. Und das Ganze in mindestens vier Sitzungen nicht öffentlich.

Ein so schlampiges, wenn nicht gar von anderen Motiven getragenes Vorgehen nicht öffentlich zu machen schützt natürlich vor Kritik, beinahe ein bis zwei Milliönchen in den Sand gesetzt zu haben. Aber sich vor Kritik schützen zu wollen ist kein Grund, Gesetze nicht zu beachten. Das Prinzip der Öffentlichkeit gilt auch in Spaichingen. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, hier etwas möglichst lange im Nebel zu lassen: So lässt sich eine öffentliche Diskussion über den Standort des Projekts vermeiden. Der wie Sauerbier seit Jahren angepriesene Streifen ist für den vorgesehenen Zweck völlig ungeeignet: Egal wer dort wohnt wird zwischen Bahngleisen und Straße eingeklemmt sein. Außerdem scheint sich die Verwaltung das Ziel gesetzt zu haben, in der Oberstadt sämtliche möglichen sozialen Brennpunkte zu konzentrieren.

So ein Vorgehen macht nur Sinn, wenn man Konflikte in Kauf nehmen will, um sie dann auszuschlachten. Wie wäre es dagegen mit einem schönen Grundstück im Heidegraben oder mehreren renovierten Altbauten übers Stadtgebiet verteilt? Unter anderem auch in Hofen? Eine öffentliche Diskussion über integrierte Standorte von Sozialwohnungen muss her.