Der Sportverein Spaichingen startet eine App

Der Sportverein Spaichingen (SVS) will mit einem neuen digitalen Angebot den Dialog mit Mitgliedern und Interessierten stärken.

Auch wenn die Corona-Situation das Vereinsleben seit Monaten gehörig durcheinanderwirbelt und sowohl sportliche als auch gesellige Aktivitäten kaum möglich sind, stehen die Räder beim SVS nicht still. Die SVS-Verantwortlichen haben die letzten Monate intensiv genutzt, um die Kommunikation mit den Mitgliedern, aber auch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern weiter zu verbessern. Ein wichtiger Baustein hierfür ist die neue SVS-App, die ab sofort unter „Sportverein Spaichingen“ im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden kann. Für die rund 1100 SVS-Mitglieder soll die App die Möglichkeit zur schnellen Information über Trainingszeiten, Ansprechpartner oder Neuigkeiten sein. Eltern, Interessierte oder Sponsoren erhalten die Gelegenheit, auf dem Laufenden zu bleiben oder sich unkompliziert mit Fragen an den Verein zu wenden. Durch Push-Nachrichten erhalten die Nutzer aktuelle Sperrungen der Sportstätten mitgeteilt, während die rund 130 ehrenamtlichen Mitarbeiter des SVS regelmäßig an notwendige organisatorische Dinge erinnert werden. Daneben werden auch SVS-interne Chats möglich sein.

„Ein mobiles Gerät hat heute nahezu jeder zur Hand“, so SVS-Vorsitzender Tobias Schumacher. „Daran wollen wir anknüpfen und eine übersichtliche und einfach zu bedienende App zur Verfügung stellen, um den SVS jederzeit ‚griffbereit‘ zu haben.“ Die App soll im Laufe des Jahres fortentwickelt und mit weiteren Angeboten bestückt werden. Jeder Nutzer kann sich mit Beiträgen hieran beteiligen.