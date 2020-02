Der Sportverein Spaichingen spielt vorne mit

In Zusammenarbeit mit der Schillerschule bietet der Sportverein Spaichingen (SVS) erstmals ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an. Der Vorsitzende Tobias Schumacher berichtete ansonsten in der Hauptversammlung von einem erfolgreichen Jahr 2019: „Wir spielen mit unseren Mannschaften und mit unseren Angeboten vorne mit.“

Die aktiven Fußballer wollen mit dem neuen Trainer Michael Schnee, der sich den SVS’lern persönlich vorstellte, den Aufstieg schaffen, genauso wie die A-Junioren oder das Badminton-Team.

Die Lateintanz-Formation startete mit einem ersten Platz in die neue Saison. Und auch ansonsten sei die Stimmung im SVS gut, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung über die Hauptversammlung: Gleich zu Beginn des Jahres waren über 300 Zuschauer bei der Präsentation aller Tanzgruppen in der Schillerschul-Sporthalle dabei – eine Neuauflage ist für 2021 angedacht.

Geschäftsführerin Kerstin Scheffler informierte die über 50 Anwesenden über die auf 1080 leicht gestiegene Mitgliederzahl, die Qualifizierung der Übungsleiter sowie die Kooperationen zwischen dem SVS und den Spaichinger Schulen.

Mit der Schillerschule wird die Verbindung ab dem Sommer noch enger: Zum ersten Mal wird der Verein ein Freiwilliges Soziales Jahr anbieten. Annika Busalt, Fußballerin bei den SVS-Damen, wird für ein Jahr sowohl in der Schillerschule als auch im Sportverein tätig sein. „Wir freuen uns, dass wir einem jungen Menschen ein attraktives Angebot und die Vereinsarbeit noch professioneller machen können“, so Scheffler.

Nach wie vor ist das Manfred-Ulmer-Sportheim Treffpunkt der Vereinsmitglieder. Auch im vergangenen Jahr konnte das Heim zudem wieder nahezu jedes Wochenende für Feiern vermietet werden. Dabei habe der SVS kräftig investiert und insbesondere den Gastraum modernisiert.

Diese Ausgaben spiegelten sich im Finanzbericht von Hauptkassierer Bernd Wibiral wieder, der ansonsten von einer stabilen finanziellen Lage berichten konnte. Er bedankte sich bei den 70 Übungsleitern sowie den 70 weiteren Ehrenamtlichen für ihr großes Engagement.

Dem schloss sich Vorsitzender Tobias Schumacher an, der mit Blick auf das kommende Jahr ankündigte, die Rahmenbedingungen für die Mitglieder weiter verbessern zu wollen – sei es bei Trainingsbedingungen, bei der Qualität der sportlichen Angebote und bei der Öffentlichkeitsarbeit. Ein besonderer Dank wurde Ralf Wibiral, Julia Schumacher und Marcus Forster zuteil, die seit 2013 die jährliche Ferienfreizeit in südliche Gefilde organisiert und betreut hatten.

Die Spartenleiter Patric Kollmar, Heinrich Aicher und Stefan Grüble berichteten über Neuigkeiten in den Bereichen Fußball, Freizeitsport und Badminton.

Zuvor konnte Schumacher mit seinem Vize Martin Boschanowitsch zahlreiche Mitglieder ehren. Für 25 Jahre Alfons Braun, Helmut Bültmann, Daniel Gerber, Hans-Peter Grassl, Anita Hagen, Cornelia Hagen, Daniel Hahn, Gerhard Harich, Roman Hermle, Edemar Hort, Catrin Kollmar, Giuseppe Pinna, Hans Strom, Irmgard Strom, Edeltraud Villing, für 40 Jahre Daniel Börcsök, Karl-Heinz Bühler, Joachim Kreiner, Ilona Malinger, Frank Rehhorn, Wolfgang Widmann, für 50 Jahre Roland Galli, Michael Kaiser, Hans-Peter Meissner, für 60 Jahre Horst Bühler, Heinz Hauser, Gerhard Klöck und für 70 Jahre Walter Kiegeland und Gerhard Schrode.