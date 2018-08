Der OGV Reichenbach kann wieder feiern

Dem Obst- und Gartenbauverein Reichenbach, der in seiner 48-jährigen Vereinsgeschichte viele Höhen und Tiefen erlebt hat, geht es nun wieder kontinuierlich besser. Seit einem Jahr steht Leo Huber an der Spitze des kleinen Vereins, der nun die Reichenbacher Bürger und Blumenfreunde aus Wehingen und Deilingen zur Hockete mit Blumentombola in die die Ortsmitte beim mit Blumen angelegten Gemeindewappen eingeladen hat.

Der Verein wurde nach Aussage des Vorsitzenden Leo Huber nach einem Tief neu organisiert, und heuer geht es wieder aufwärts. Dies sah man auch bei den zufriedenen Besuchern im kleinen Zelt, die an den Tischen mit voll bepackten Blumentöpfen beisammen saßen und sich eine lange Wurst von Grillmeister Alfons Huber schmecken ließen.

Selbst der Vorsitzende, wenn er nicht die Tombolapreise ausgab mit ihrer großen Auswahl an Alpenveilchen, Chrysanthemen, Sonnenblumen, Begonien und vielem anderen, bediente die Gäste. Darunter das betagte Mitglied Franz Quarleiter, der von der ersten Stunde dem Verein angehört und mit gutem Rat immer noch im Ausschuss tätig ist.

„Die Frauen der Vereinsausschussmitglieder können wir sehr gut gebrauchen“ sagte er, denn die Pflanzen für das Blumenbeet müssen akkurat gepflanzt werden. Außerdem wollen die Mitglieder den Blumenschmuckwettbewerb im Ort wieder aufleben lassen und auch wieder regelmäßig eine ungewzungene Hockete für die Bürger durchführen. Ein Lob erhielt Huber für die Sitzkissen auf den Bänken, das sei ein besonderer Service, den man nicht überall vorfindet, so viele Gäste. Was an diesem Wochenende klein anfing, soll im Jahr 2020 zum 50-jährigen Jubiläum mit Unterstützung des Kreisverbandes groß gefeiert werden.