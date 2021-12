Der Nikolaus kommt zu den Kindern

Die Nikolausaktion der Kolpingsfamilie Spaichingen erfreut sich trotz oder gerade wegen der Pandemie großer Beliebtheit. Dies machen im Besonderen die hohen Anmeldezahlen deutlich. Das berichtet die Kolpingsfamilie in einer Pressemitteilung.

So besuchten am Nikolausabend neun Nikolauspaare insgesamt 66 Häuser – dabei spielte sich alles im Freien ab – und machten dabei zahlreiche Kinder glücklich. „Doch die Nikoläuse und ihre Knecht Ruprechte bekamen neben Selbstgebasteltem, Selbstgebackenem und Selbstgemalten auch ein großes Gut zurück: Strahlende Kinderaugen.“ Hervorzuheben sei, dass alle Nikolauspaare an diesem Abend die 2G+-Bestimmungen erfüllten.

Durch die Nikolausaktion kamen insgesamt 2200 Euro zusammen, die der Kolping auf 2500 Euro aufstockte und an Kike spendete.

Kike ist ein ausschließlich über Spenden finanziertes Programm, bei dem es um die Hilfe von Kindern krebskranker Eltern geht. Nähere Infos unter kike.ccc-tuebingen.de.

Der Organisator der Kolping-Nikolausaktion Jochen Kupferschmid zeigte sich von dem Ergebnis sehr begeistert: „Es freut mich sehr, dass diese alte Spaichinger Tradition des Kolpingnikolauses nach vielen Jahrzehnten noch immer so viel Anklang findet und wir damit ganz im Sinne des heiligen Nikolauses Kindern in Not aus unserer Region helfen können.“