Der Jahrgang 1971 schafft es, trotz aller Widrigkeiten, ein 50er-Fest zu rocken

Dank der Berichterstattung des Heuberger Bote ist es dem Jahrgang gelungen, in der Festschrift das Jahr 1971 in der Welt (die erste E-Mail wird versendet und Daimler-Benz patentiert den Airbag), in Deutschland und vor allem in Spaichingen noch einmal Revue passieren zu lassen. Damit wird die Festschrift nicht nur für die Jahrgänger, sondern für alle an Spaichingen und an der Geschichte Interessierten zu einem wertvollen Zeitdokument. Passend zum Jahrgangsmotto beginnt 1971 in Spaichingen „mit knallharten Rock-Rhythmen“ von „Speed Fire“ in der „unlängst eröffneten Tanz-Discothek“ „Meeting“. Vor allem was die Stadtentwicklung angeht, sind 1971 in Spaichingen Weichen gestellt worden, die bis heute das Stadtbild prägen: Der 2. Abschnitt des Marktplatz-Neubaus beginnt. Der Gemeinderat verabschiedet einen Rekordhaushalt, genehmigt den Bau des Gymnasiums, des Freibads und mit Bulzen II einen ganz neuen Stadtteil. Die Schneeschuhläufer erhalten „bei der Sprungschanze am Zundelberg“ ihre Skihütte. Die Prim schießt nach einem Starkregen über ihre Ufer; die sowjetische Damen-Kunstturnriege ist zu Gast. Das 50er-Fest wird vom Jahrgang 1921 ausgerichtet. 1971 endet in Spaichingen mit einem Knall – wortwörtlich: Bei einer Gasexplosion stürzt ein Zweifamilienhaus ein und zwei Personen werden schwer verletzt.

Natürlich gibt es in der Festschrift auch Fotos aller Jahrgänger, aber auch aus den damaligen Kindergärten, Schulen, von Kommunion und Konfirmation und aus dem Jahrgangsleben. Auch der verstorbenen Jahrgängerinnen und Jahrgänger wird gedacht. Die Festschrift beginnt mit Grußworten der Jahrgangsvorständinnen Alice Haller und Daniela Wedam, von Bürgermeister (und Jahrgangskameraden) Markus Hugger, den Pfarrern Robert Aubele (kath.) und Johannes Thiemann (ev.) sowie der Jahrgänge 1941 bis 1961.

Die Festschrift ist wieder an den bekannten Verkaufsstellen erhältlich.

www.spaichingen1971.de