Der Jahrgang 1969 „startet durch“

Nachzügler willkommen! Diese freundliche Einladung schickt der Jahrgang 1960 an alle Spaichinger oder Spaichingenstämmigen des Jahrgangs 1969, die gerne beim 50er-Fest vom 19. bis 22. Juli – oder auch etappenweise – mitmachen möchten. Zwar haben sich bereits 60 Jahrgänger angemeldet, was eines stolze Zahl ist, aber wenn neun weitere die Jahrgangszahl „voll“ machen würden, würde sich der Jahrgang freuen, sagt Michael Wientges.

Seit über einem Jahr visieren die künftigen 50er ihr Fest an. Das ist in Spaichingen eine Besonderheit, und zwar seit 1873, allerdings zu Beginn nur ein Gottesdienst und ein gemeinsames Essen. Heute feiern die 50er-Jahrgänger vier Tage lang. Und in jeder Biografie sind diese vier Tage eine Besonderheit. Das liegt nicht nur daran, dass das Fest lange vorbereitet und mit vielen Programmpunkten gespickt ist, sondern weil bei der Vorbereitung in der Feier selbst eine Gemeinschaft entstehen kann und auch bestehen bleibt.

„Wir starten durch“ – dieses Motto hat sich der Jahrgang 1969 gewählt. Der Bezug ist, dass am 20. Juli, also genau am Fest vor 50 Jahren die erste Mondlandung stattgefunden hat. Das Logo zeigt deshalb eine kleine Rakete, die durch den Jahrgangshimmel düst. Und auch der Festabend, zu dem die älteren „runden“ Jahrgänger eingeladen sind, wird geprägt sein von diesem Motto, erzählt Michael Wientges, der im Ausschuss das Ereignis vorbereitet.

Wohin der Ausflug am Dienstag geht, ist streng geheim. „Das weiß nicht mal ich“, lacht Wientges. Wenn das Wetter schön ist, wird der Jahrgang 1970 auf dem Berg einen Sektempfang organisieren, der ist übrigens auch am Sonntag geplant.

Experimente mit dem Wetter werden keine gemacht. Das Platzkonzert ist gleich in der Stadthalle und zwischen den beiden Hallen geplant.

Der Jahrgangsausschuss, rund 20 Leute an der Zahl, hat übrigens bereits am vergangenen 50er-Fest den Sektempfang beim Platzkonzert organisiert. Das ist ebenfalls Tradition und dient auch dazu, den künftigen Festausschuss zusammenzuschweißen.

Der Ausschuss bildet sich übrigens nicht aus einem Freundeskreis oder lauter Leuten, die sich aus der Schule kennen, sagt Wientges. Es ist also nicht eine eingeschworene Gruppe, sondern sehr bunt, auch mit Zugezogenen, die beteiligt sind. „Das macht’s lebendig“, sagt Wientges.

Tradition ist auch, dass der jeweilige 50er-Jahrgang ein Projekt organisiert: Ein Geschenk an die Heimatstadt Spaichingen. Viele vorherige Jahrgänger haben eine er Kapellen zum Dreifaltigkeitsberg ausgesucht, das war zunächst auch die Überlegung, aber es sei dann doch nicht zu stemmen gewesen.

Jetzt werden die Jahrgänger ein sehr aktuelles Thema angehen: Sie machen eine einfache zu einer Blumenwiese mit heimischen Blumen, sagt Wientges. Projektleiter ist Stefan Mattes, der auch ein Bänkchen dort am Weppach stiften will. Auch die Pflege soll in Zukunft vom Jahrgang mit organisiert werden. Allerdings sind heimische Magerrasenwiesen ziemlich pflegeleicht.

Das geplante Festprogramm

Los geht das 50er-Fest des Jahrgangs 1969 am

Freitag, 19. Juli, um 17 Uhr mit dem Sektempfang im Martin-Luther-Haus. Um 18.30 Uhr ist Totengedenken in der Friedhofshalle und Gräberbesuch. Zirka ab 19.30 Uhr treffen sich die Jahrgänger im „Rössle“.

Am Samstag, 20. Juli, ist der Termin für das Jahrgangsfoto um 17.30 Uhr, anschließend, um 18.30 Uhr, ist Sektempfang in der Stadthalle und ab 19 Uhr steigt der Heimatabend mit buntem Programm und Tanz mit der Band „Intakt“ aus Rottweil. Hier nehmen alle „runden“ Jahrgänge teil.

Am Sonntag, 21. Juli, beginnt um 17 Uhr das Platzkonzert in der Stadthalle, anschließend ist geselliges Beisammensein in Gasthaus „Zu den sieben Winden“.

Der Montag, 22. Juli, beginnt bereits um 8.30 Uhr. Dann fährt der Bus auf den Dreifaltigkeitsberg, wo der ökumenische Gottesdienst mit den Jubeljahrgängen stattfindet. Ab 12 Uhr ist dann die Abfahrt zum Überraschungsausflug und Abschluss des 50er-Festes.

Wer nicht an allen Tagen teilnehmen kann, der kann es sich raussuchen und zahlt dann einen reduzierten Beitrag (50 oder 130 Euro).