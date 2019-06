Markus Munk praktiziert dort als Anwalt, wo andere Urlaub machen: Der gebürtige Spaichinger ist seit 1999 Rechtsanwalt auf Ibiza und lebt dort mit seiner spanischen Frau und seinen drei Kindern. Doch der Kontakt in die alte Heimat ist ihm auch auf der balearischen Ferieninsel sehr wichtig.

Das deutsche Schmuddelwetter mit Regen, Matsch, Schnee kennen Markus Munk und seine Familie auf Ibiza nicht. „Hier hat es in den 20 Jahren, seit ich hier lebe, genau vier mal geschneit und die Menschen liefen auf die Straße, um die Schneeflocken zu berühren“, erzählt er.

Die Insel und das sie umschließende Meer bringen viele Möglichkeiten. Lange Spaziergänge am Strand gehören auf Ibiza einfach zum Leben dazu. „Auf der anderen Seite sind wir aber bei fast allem ziemlich limitiert“, gibt Markus Munk zu: „Für gute Konzerte, Theateraufführungen oder Erstligafußball muss man halt aufs Festland. Und wenn man schwer krank ist, dann kommt man normalerweise nach Palma de Mallorca oder Barcelona oder Madrid ins Krankenhaus.“

Zu 85 Prozent deutschsprachige Mandanten

Der Tätigkeitsschwerpunkt von Munks Kanzlei, Max European Management & Consulting S.L., ist das Immobilien-, Erb-, Gesellschafts- und Vertragsrecht. Munk und sein Team machen aber auch Arbeits- und Strafrecht. „Meine Mandantschaft besteht zu 85 Prozent aus Mandant aus Deutsch sprechenden Ländern“, berichtet der Jurist: Deutschland, Schweiz, Österreich. Der Rest seien Mandanten aus England, Holland, Frankreich und Belgien. „Spanische Mandanten hab ich nur ganz wenige“, so Munk, „das ist aber normal, weil solche Mandanten eher zu einem spanischen Anwalt gehen“.

Um sich nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistig fit zu halten, hat er sich bei Horst Lutz zum „Life-Kinetik-Trainer“ ausbilden lassen. „Life Kinetik sind körperliche Übungen, die aber vor allem im Kopf dazu führen, dass neue Synapsen gebildet werden und man damit besser und schneller denken kann“, erläutert Markus Munk. „Darauf gestoßen bin ich durch einen Bekannten von mir, Sven Hübscher, ehemals Co-Trainer von Schalke, bald Trainer von Preußen Münster.“

Training für die Augen

Life Kinetik helfe ihm auch im Alltag: „Ganz aktuell trainiere ich wieder verstärkt Life Kinetik und man merkt es einfach, vor allem auch durch das Augentraining, welches wesentlicher Bestandteil des Life Kinetik Training ist. Kurioser Weise trainiert aber kaum einer seine Augen beziehungsweise seine Sehfähigkeit.“

Nach seinem 1. Staatsexamen 1995 hatte sich Markus Munk entschlossen, für einen Masterstudiengang ins Ausland zu gehen. Seine Wahl fiel auf Madrid. Dort hat er auch seine Masterarbeit geschrieben. Am Ende musste er noch vor einem „tribunal“ seine Masterarbeit „verteidigen“, was ungefähr einer mündlichen Prüfung in Deutschland entspricht.

„Während meiner Zeit in Madrid lernte ich meine spätere Frau kennen und während unserer gemeinsamen Zeit in Deutschland (Konstanz und Reichenau, 1997-1999), die Zeit meines Referendariats, hatten wir uns entschieden, nach Ibiza zu gehen, was wir dann, nach meinem zweiten Staatsexamen, auch getan haben.“

Er konnte von Anfang an in Spanien als „abogado inscrito“ (eingeschriebener Anwalt) arbeiten. „Wenn man ,abogado inscrito’ ist, dann braucht man für das Einreichen von Klagen einen spanischen Anwalt, der die Klagen ebenfalls als Tutor unterzeichnet. Nach den damals vorgeschriebenen drei Jahren Tätigkeit als ,abogado inscrito’ habe ich dann aber vor der Anwaltskammer der Balearen eine Prüfung abgelegt, um dann ,nur’ noch ,abogado’ zu sein, der Zusatz ,inscrito’ fiel dann weg, und ich konnte selbständig genauso arbeiten, wie die spanischen Kolleginnen und Kollegen.“

In der Familie wird meist Spanisch gesprochen

Daheim in der Familie wird meist Spanisch gesprochen, da die Kinder untereinander ohnehin Spanisch sprechen. „Ich versuche aber immer wieder, die Gespräche auf Deutsch zu führen“, sagt Markus Munk, „damit meine Kinder ihr Deutsch praktizieren können. Alle drei sprechen auch Deutsch, wobei mein ältester Sohn Serxio es am besten spricht, Raquel spricht ganz gut Deutsch und Alejandro ist gerade mit mir zusammen fleißig am Lernen und wird bis in zwei bis drei Jahren auch top Deutsch können“, ist Munk überzeugt.

Wenn er an Spaichingen denkt, dann sind es zuerst seine Familie und seine Freunde, woran er sich am stärksten erinnert. „Deshalb betreibe ich auch durchaus Aufwand, um immer wieder in Spaichingen zu sein. Aber man erinnert sich an vieles: den Berg, den Fußballverein SVS, den Tennisclub und an viele, viele Menschen, mit denen man früher so oft zu tun hatte.“

Richtig gute Freunde in Spaichingen

Klar, durch die lange Zeit „verklärt“ sich auch manches. „An Deutschland schätze ich sehr, dass vieles einfach funktioniert“, sagt Markus Munk. „Auch die deutsche Pünktlichkeit habe ich zu schätzen gelernt. Und ich freue mich auch immer auf die tollen Gespräche auf Deutsch. Ich fühle mich, wenn ich Spanisch spreche, fast so wohl, wie wenn ich auf Deutsch rede; aber trotzdem finde ich es immer wieder schön, auf Deutsch zu diskutieren, was ich mit meinen Freunden fürs Leben gern tue.“

Er hat auch weiterhin noch Familie in Spaichingen und einige Freunde, „richtig gute Freunde“, so Munk. Durch E-Mail, Whatsapp und Skype kann er auch über die Distanz relativ einfach Kontakt halten, was er auch ausgiebig zu tun pflegt. „Im Jahr sind wir normalerweise zwei bis drei Mal in Spaichingen. Jetzt im Sommer werden wir auch wieder für ein paar Tage im Ländle sein.“