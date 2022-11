Der Hilfsstrom aus Spaichingen nach Charkiw reißt nicht ab

Ungebrochen arrangieren sich die Freunde und Verwandten in der Heimat mit den Verhältnissen. Mit vier- bis zwölfstündigen Stromausfällen selbst in der Hauptstadt Kiew, berichtet die aus der Ukraine stammende Spaichingerin Iryna Kaehler.

In den (ehemaligen) Frontgebieten wie dem umkämpften und teilweise bis September von russischen Truppen besetzten Charkiw sieht es anders aus. Menschen sind arm, haben auch Hunger. Denn die Versorgungslage sei zwar gut, aber zahlreiche Leute hätten kein Geld, denn sie können nicht arbeiten. Hilfe kommt nach wie vor aus Spaichingen.

Lebensrettende Ausrüstung aus Spaichingen

Alles ist sehr teuer, doppelt so viel, als vor dem Krieg müssen die Menschen bezahlen. Iryna Kaehler weiß das aus erster Hand. Ihr Vater ist derzeit in Charkiw, wie einige ältere Kollegen geschützt durch eine schusssichere Weste und ausgestattet mit Tourniquets, die im Fall einer Schussverletzung die Blutung stoppen können - gespendet aus Spaichingen.

Sie werde oft gefragt, ob die Hilfsaktion von Spaichingen beendet sei. „Nein“, sagt Iryna Kaehler. Die Unterstützung ist ungebrochen, auch wenn ihr Blumenladen „Florem“ längst nicht mehr, wie zu Beginn des Krieges, wie ein Hilfsgüterlager aussieht.

Iryna Kaehlers Vater berichtet von der Not in Charkiw

Iryna Kaehlers Vater berichtet von der Not mancher Familien in Charkiw, die zu arm sind, um die Stadt zu verlassen oder nicht wissen, wohin. Es gibt auch viel psychische Not. Deshalb steht auch auf der Liste der benötigten Güter: Wasserfarben und Stifte für die Kinder.

Nach Abrücken der russischen Armee aus Charkiw wurde viel Zerstörung sichtbar. (Foto: Privat)

„Sie reden nicht über das Erlebte, aber wenn sie malen, können sie vielleicht ein bisschen etwas davon ausdrücken, was auf ihrer Seele liegt“, habe ihr Vater gesagt. Er schaue, dass er den Kindern, die er treffe, Kleinigkeiten wie Kaugummis schenken könne, kleine Gesten des „Gesehen Werdens“.

Güter gehen direkt an den Vater, der sie verteilt

Lebensmittel und andere Hilfsgüter, die ihn erreichen, werden entweder direkt an arme Familien oder durch die zahlreichen Freiwilligen verteilt. „Der Hilfsfluss ist nicht abgerissen“, sagt Iryna Kaehler. Im Herbst seien vor allem warme Sachen - für Soldaten und die Zivilbevölkerung - gebraucht worden. Jede Woche komme jemand in den Landkreis und hole die Hilfsgüter ab, die dann direkt über den Vater vermittelt werden.

An die Sirenenalarme gewöhnt

An die ständigen Sirenenalarme hätten sich die Menschen gewöhnt, sagt sie. In allen Landesteilen. Meist suchen sie die Schutzräume gar nicht mehr auf. In der Ukraine habe sich die Bevölkerung angepasst. Es wird gekocht, wenn Strom da ist, und sei es am frühen Morgen.

Das W-LAN werde genutzt, wenn Strom da ist. Viele Güter, die in dieser Lage gebraucht werden, wie Powerbanks, sind entweder sehr teuer, oder es gibt sie gar nicht mehr, wie etwa Generatoren.

Geflüchtete lernen Deutsch und suchen Normalität

In Spaichingen lebende ukrainische Geflüchtete, meist Frauen und Kinder oder vom Kriegsdienst befreite Väter mit drei und mehr Kindern, leben in Spaichingen, viele davon aus den Frontregionen wie Mariupol und Charkiw, erzählt Iryna Kähler.

Die meisten lernten noch in den Deutschkursen, die Kinderbetreuung am Krankenhaus funktioniere gut. Nach und nach bringen die Mütter ihre kleinen Kinder in Betreuungseinrichtungen unter. Manche Mütter suchten bewusst Normalität, bringen ihre Kinder zum Vereinstraining, zum Tanzen, oder beides. In der Schule gebe es unterschiedliche Erfahrungen. Manche Kinder täten sich schwer, auch mit dem erwarteten Verhalten, die meisten aber nicht, was sie so höre.

Berichte von verschleppten Kindern

Stimmt es, was man so liest? Dass Kinder von der russischen Besatzung aus Familien genommen und nach Russland gebracht worden sind? Ja, sagt Kaehler. Eine in Spaichingen lebende Geflüchtete habe genau das von einer Freundin gehört.

Die Kinder seien aus der Wohnung nach Russland verschleppt und erst nach Lösegeldzahlung wieder hergegeben worden: „Wenn du jetzt nicht kommst, deine Kinder zu holen, werden sie andere Eltern bekommen“, habe man ihr gesagt. Die Mutter habe sie geholt und sei mit ihnen nach Litauen geflüchtet.

Kinderseelen stärken

Wie viel Kindheit bleibt im Krieg auf der Strecke? Jetzt wo bewusst und unbewusst alles in der Ukraine vom Krieg dominiert ist?

So sehen viele Gebäude im umkämpften Charkiv aus. Das Bild stammt von Iryna Kaehlers Vater. (Foto: Privat)

Iryna Kaehler hatte eine Idee: „Jetzt kommt Nikolaus und Weihnachten.“ Vielleicht könnten Familien hier eine Kleinigkeit wie einen Bastelstern oder ähnliches in ein Päckchen legen zusammen mit einem guten, die Kinderseelen stärkenden, Wunsch. Vielleicht wollen die Päckchenschicker sogar einen Kontakt aufbauen?

Das wird gebraucht

Nach wie vor sammelt Iryna Kaehler Hilfsgüter für die Ukraine. Von ihrem Vater, der die Güter im Empfang nehmen wird, weiß sie, was sowohl Soldaten als auch Zivilisten brauchen. Das sind:

Warme Unterwäsche und Socken für Männer, Winterschlafsäcke und Isomatten, Feuerzeuge und Streichhölzer, Kerzen, Generatoren/Stromerzeuger/Wechselrichter und Spannungswandler (falls jemand so etwas hat und nicht braucht), Powerbanks, haltbare Lebensmittel (Eiweißriegel, Wurst, Trockensnacks, Konserven, Brot mit langer Haltbarkeit, Teigwaren), Hygieneprodukte, medizinische Güter, Vitamine/ Tee, Kugelschreiber, Malfarben und Süßigkeiten für Kinder.

Für die Nikolaus- und Weihnachtsaktion für Kinder in den Frontstädten würden sich Kinder über kleine Päckchen freuen mit Kleinigkeiten zum Basteln oder Süßem und einem guten, die Kinderseele stärkenden Wunsch sowie dem Hinweis, wenn eine Familie hier Kontakt aufnehmen möchte.

Alles nimmt Iryna Kaehler in ihrem Blumenladen Florem in der Hauptstraße 96 entgegen.