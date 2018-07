Der erste Spaichingen-Krimi: Pater Pius ermittelt

Pater Pius knackt den Fall. Ein Fall der für Spaichingen weit reichende Konsequenzen hat. Den Mord an Bürgermeister Engel. Wer jetzt glaubt, er habe die jüngste Wahl verschlafen oder gar einen Mord, sei beruhigt: Es handelt sich bei der Geschichte um einen Krimi. Andreas Braun und Silke Porath haben sich den Stoff ausgedacht. „Klostergeist“ ist der Auftakt zu einer neuen Reihe Lokal-Krimis um den pfiffigen und sympathischen Pater Pius, den Superior des Klosters auf dem Dreifaltigkeitsberg.

Allein die Vorstellung, in Spaichingen geschehe ein Mord, lässt bei Einheimischen die Phantasie davoneilen. Genauso ist es Andreas Braun und Silke Porath gegangen. Die Spaichinger Autorin saß zusammen mit ihrem alten Freund auf der Terrasse und ließ die Gedanken spielen. Dabei heraus kam „Klostergeist“ – die Geschichte vom Spaichinger Bürgermeister Engel, der, just als in der Kirche die Morgenmesse gelesen wird, vom Turm fällt. Praktisch vor die Füße des Superiors. Der kann nicht umhin, neben der Kommissarin Hälble und ihrem Assistenten Fischer, seine eigenen Ermittlungen anzustellen.

Co-Autor Andreas Braun hat ursprünglich Medizin studiert, dann Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte. Für Porath, die mit ihren Romanen und Kurzgeschichten, unter anderem auch in der Heuberger-Bote-Kolumne „Spaichinger Federlesen“ wohl bekannt ist, ist „Klostergeist“ der erste Krimi. Im zweiten Pater-Pius-Fall, der derzeit geschrieben wird, muss übrigens ein Spaichinger Brauereibesitzer dran glauben.