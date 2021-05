Der Durstlöscherschrank auf dem Dreifaltigkeitsberg ist auch über Pfingsten bestückt

Der Durstlöscher der Kolpingsfamilie Spaichingen im „Paradies“ auf dem Dreifaltigkeitsberg wird auch über Pfingsten mit kühlen Getränken bestückt. Für alle Wanderer oder Spaziergänger ist dies ein Anlaufpunkt, um sich zu stärken, da die Gastronomie im Landkreis Tuttlingen noch nicht geöffnet hat.

In den vergangenen drei Wochen wurden bereits über 1000 Getränke durch Mitglieder der Kolpingsfamilie in den Durstlöscherschrank eingeräumt. 120 Rosen wurden am Muttertag an alle Besucher verschenkt. Der Erlös aus dem Spendenkässle im Durstlöscherschrank kommt dem Hospiz am Dreifaltigkeitsberg zugute. so die Pressemitteilung der Kolpingsfamilie. Die Kolpingsfamilie freut sich, dass die Aktion bei vielen Wanderern und Ausflüglern so gut ankommt, und bedankt sich bei allen, die dies möglich machen. Sobald die Gastronomie wieder öffnen darf, wird die Kolpingsfamilie den Durstlöscher wieder abbauen.