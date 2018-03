Depression: Regenbogengruppe lädt neue Mitglieder ein

Die Selbsthilfegruppe für Depression, Angst und Panik hat wieder Plätze frei. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Es ist demnach eine bunt gemischte Gruppe, die sich das Ziel setzt, Betroffene in ihrer Problemsituation aufzufangen. Dazu gehören: Zuhören, Erfahrungsaustausch, gegenseitige Hilfe durch eigene Erfahrungen, gemeinsame Unternehmungen. Und der Humor komme auch nicht zu kurz. Akzeptanz und Wertschätzung, Vertrauen und Verschwiegenheit sind selbstverständlich und haben oberstes Gebot.

Leider würden vor allem im ländlichen Raum psychische Erkrankungen immer noch tabuisiert, heißt es in der Mitteilung. Um einer Vereinsamung durch die Krankheit zu entgehen, bieten Selbsthilfegruppen die Unterstützung von Betroffenen für Betroffene an. Das sei kein Ersatz für medizinische und psychotherapeutische Betreuung. Aber schon das Wissen, nicht allein zu sein, das richtige Verständnis durch Mitbetroffene, stärke das Selbstwert- und Zusammengehörigkeitsgefühl und sei deshalb ein wichtiger Baustein im Rahmen der Behandlung. Die Gruppe trifft sich jeden Dienstagabend von 19.15 Uhr bis 21 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Marktplatz 17, in Spaichingen.

Interessierte Betroffene aus dem Raum Spaichingen/Tuttlingen/Rottweil/Heuberg sind herzlich eingeladen. Die Gruppenmitglieder freuen sich auf „frischen Wind“ und neue Inputs. Erstkontakt unter Tel: 0 7424/50 12 90 oder über Email: sigi597@t-online.de