Denkinger spendet 100 Mal Blut

Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Rudolf Wuhrer zusammen mit der DRK-Vorsitzenden Sibille Fetzer Blutspender für zehn, 50, 75 und sogar 100 Mal Blutspenden geehrt. Viele Bürger in den verschiedenen Institutionen wie Freiwillige Feuerwehr, DRK oder anderen caritativen Einrichtungen bezeugten durch ihre ehrenamtlichen Einsätze die Solidarität zu den Mitmenschen, so Wuhrer. Hierzu zählten auch die Blutspender, die nie fragen wohin ihr Blut geht und wer es erhält. Wichtig für die Spender sei es, hier Menschen in Not zu helfen. Den Dank der Gemeinde für das große Engagement verknüpfte Bürgermeister Wuhrer mit einem extra Geschenk anlässlich der 1200-Jahrfeier. Für zehnmaliges Spenden wurden geehrt: Martin Fetzer, Henrik Groß, Daniela Kreibich, Horst Trauschies. 50 Mal spendeten Harald Fetzer, Isolde Klumpp, Inge Schneck, Lidwina Schnee. Erna Brehm spendete bereits 75 Mal und Gertrud und Oliver Bronner wurden für 100-maliges Spenden geehrt.