Denkinger richten Jungtierschau aus

Der Kleintierzuchtverein Z 438 Denkingen wird in diesem Jahr die Kreisjugend-Jungtierschau ausrichten. Nach Klärung der Kostenübernahme stimmten die Mitglieder in ihrer Hauptversammlung der Durchführung dieser Ausstellung in Denkingen zu.

Außerdem haben die Mitglieder Monique Plate für weitere zwei Jahre zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Für ein Jahr wurden die Kassenprüfer Priska Burchardt und Andreas Hittinger bestätigt.

Vor seinem Rechenschaftsbericht und der Totenehrung für den verstorbenen Ehrenvorsitzenden Kurt Mossmann dankte Vorsitzender Peter Burchardt allen Mitgliedern und Züchtern, die im vergangenen Jahr für den Verein zahlreiche Arbeiten und Mühen auf sich genommen haben.

Das Schönste für einen Kleintierzüchter sind die Erfolge bei der Zucht. Bei der Bundesschau in Leipzig konnte Joachim Fichter mit seinen gelben Rexen und Peter Burchardt mit Holländern schwarz-weiß hohe Punktzahlen erreichen. Leider musste die Kreisschau im Dezember 2017 wegen der Kaninchenseuche RHD abgesagt werden. Das RHD-Virus befällt Haus- und Wildkaninchen und ist auch auf Hasen übertragbar. Menschen und andere Tiere sind gegen RHD immun. Die infizierten Tiere ersticken meist qualvoll innerhalb sehr kurzer Zeit. RHD ist nicht heilbar. Nur eine Impfung bietet sicheren Schutz, zeigte der Vorsitzende auf.

Verein zählt 56 Mitglieder

Mit elf Ehrenmitgliedern zählt der Verein derzeit 56 Mitglieder, dazu die Jugendgruppe mit fünf Mitgliedern. Doch bat der Vorsitzende die Anwesenden für neue Mitglieder zu werben, denn die Kleintierzucht kann in jedem Alter ausgeführt werden. Mit dem Eintritt von Willi Hempel konnten wieder alle „Häuschen“ in der vereinseigenen Zuchtanlage in Rainäcker besetzt werden. Die zweite Vorsitzende Monique Plate, die gleichzeitig den Bereich Geflügel leitet, hat nun die Verantwortung für die Zuchtanlage übernommen. Inzwischen wurden alle 300 Tiere dort geimpft.

Fachbereichsleiter Kaninchen Joachim Fichter bestätigte, dass in dieser Abteilung alles bestens laufe. Schriftführer Gerd Lewedey ließ neben zehn Monatsversammlungen und dem Ausflug nach Allensbach die gesamten Aktivitäten des Vereins Revue passieren.

Die Dachsanierung am Züchterheim habe in die Kasse ein großes Loch gerissen, musste Kassierer Frank Lewedey berichten. Für die Zuschüsse des Landesverbandes und der Gemeinde sei man deshalb dankbar. Indessen stehen bereits weitere Renovierungsarbeiten an. Sobald das Wetter es zulässt, werde mit den Putzarbeiten angefangen.

Jugendleiterin Susanne Lewedey gewährte einen Einblick in die erfolgreiche Jugendgruppe des Z 438. Als Neuzugang konnte sie Filip Izele willkommen heißen. Bei der Kreisjugend-Jungtierschau im September in Tuningen-Talheim konnte Lenja Schnee bei ihrer ersten Ausstellung mit Zwerg Widder überzeugen. Einen noch größeren Erfolg konnte sie bei der Lokalschau verbuchen. Hier wurde die Jungzüchterin Jugendvereinsmeisterin. Kinderferienprogramm und Tierbesprechung wurden ebenfalls zu einem großen Erfolg, resümierte die Jugendleiterin.

Von einem großen Zahlenwerk gab Zuchtbuchführer Werner Zizmann Kenntnis. So wurden im vergangenen Zuchtjahr 129 Tiere tätowiert. Davon acht in den großen Rassen, 26 in den Mittleren Rassen, 44 Tiere in den kleinen Rassen und 51 Tiere in den Kurzhaar-Rassen. Peter Burchardt hatte mit 39 die meisten Tiere, gefolgt von Joachim Fichter mit 22 Tieren.

Die Sommerversammlung des Kreisverbandes findet am 1. September im Züchterheim in Denkingen statt.