Denkinger Jubiläum - die Anfänge

Thanchinga ist alt geworden. Weit mehr als 1000 Jahre alt sogar. Thanchinga, so wird Denkingen in einer Urkunde aus dem Jahr 818 genannt. Es ist die erste erhaltene schriftliche Spur, die die Gemeinde hinterlassen hat. Für die Denkinger ist das der Anlass, in diesem Jahr ihr 1200-jähriges Jubiläum zu feiern. Die ältesten Siedlungsreste gehen allerdings noch viel weiter zurück, wie im Heimatbuch beschrieben wird.

Der Denkinger Theotmar muss ein wohlhabender, freier Alamanne gewesen zu sein. Jedenfalls verfügte er zu Anfang des 9. Jahrhunderts über Äcker, Wiesen und Wälder auf der Gemarkung Thanchinga. Allerdings offiziell nur bis zum 10. Oktober 818. An diesem Tag überschrieb er vor 15 Zeugen eine Überlassungsurkunde an das Kloster St. Gallen.

„In dem Dorf Thanchinga“

„Ich, Theotmar, gebe und übertrage im Namen Gottes, zu meiner und meiner Gattin Ratsinda Seele Heil, und zur ewigen Vergeltung an das Kloster St. Gallen alles, was ich am heutigen Tag an Eigentum offenkundig besitze in dem Dorf Thanchinga, an Äckern, Wiesen, Wäldern, Gewässern und Wasserläufen oder was immer genannt und erwähnt werden kann“, heißt es in einer übersetzten Version. Für seine Ländereien sollte er laut Urkunde jährlich Zinsen in Form von Silber, Wachs, Tieren oder Korn erhalten. Nach seinem Tod sollte das Privileg zuerst an einen gewissen Wolfbert übergehen. Nach dessen Ableben dann direkt und für ewig an das Kloster selbst. Die Urkunde liegt heute im Stiftsarchiv St. Gallen.

Solcherlei Schenkungen, auch Precarien genannt, zur Sicherung des eigenen Seelenheils waren im frühen Mittelalter durchaus üblich. Im Gegenzug zur Überlassung sollten die Mönche des Klosters für die Familie beten. „Diese christlichen Motive waren damals sehr wichtig und sie sind in der Urkunde auch explizit genannt“, sagt Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster. Aber auch weltliche Gründe dürften hinter einer solchen Schenkung gesteckt haben. Wie von Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster im Heimatbuch beschrieben wird, konnten sich freie Alamannen durch solche Schenkungen leichter vor dem Kriegsdienst im fränkischen Heer drücken. Immer umfangreicher wurde im 9. Jahrhundert die Oberherrschaft der Franken, weshalb sich Alamannen möglicherweise durch die freiwillige Abgabe ihrer Ländereien auch vor Konfiszierungen schützen wollten. Was der Kirche gehörte war weniger antastbar, als privater Besitz.

Deutlich ältere Spuren

Eine erste schriftliche Erwähnung markiert in der Regel nicht die eigentliche Entstehung eines Ortes. Auch in Denkingen finden sich weitaus ältere Zeugnisse menschlicher Besiedelung. Bereits aus der Bronzezeit stammen Scherben im Flur „Heselen“. Sie werden auf das Jahr 1500 vor Christus datiert. Schon zu dieser Zeit scheinen sich also Menschen in Denkingen aufgehalten zu haben.

Weitere eindeutige Spuren stammen aus der Römerzeit. Der „Schwäbische Merkur“ berichtet 1836 vom Fund eines römischen Wasserwerks und einiger Münzen bei Denkingen. Sie stammen wohl aus der Zeit um 73 nach Christus, als unter Kaiser Vespasian Rottweil gegründet und die Region ins Römische Reich eingegliedert wurde.

Nach dem Ende der Römerherrschaft durch die Alamanneneinfälle um 260 nach Christus gibt es wenige Quellen, die auf eine Besiedelung hinweisen. Das liegt daran, dass die Alamannen vorerst keine Schrift kannten und archäologische Funde aus dieser Zeit selten sind. Hinweise in Form von Gräbern gibt es allerdings aus dem 6. und 7. Jahrhundert nach Christus.

Zwei Gräber wurden bereits im Juli 1889 entdeckt. Der Heuberger Bote berichtete damals dazu: „Die Särge sind aus zehn bis 15 Zentimeter starken eichenen Bohlen, die durch das lange Lagern im dicht geschlossenen Lehm gut erhalten und ganz schwarz sind.“ Im Inneren wurden zwei Skelette gefunden.