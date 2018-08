Denkinger Hauptstraße komplett gesperrt

Ab nächster Woche geht der Baustellenmarathon für Frittlingen weiter. Ab Dienstag, 21.August, wird in der derzeit voll gesperrten Weiherstraße weiter gebaut, während der Verkehr, geregelt mit einer Ampel, über die nur provisorisch fertiggestellten Denkinger Straße (Bild) geführt wird. Die Frittlinger Bäckerei, die an der Weiherstraße liegt, hat von der Gemeinde einen Verkaufswagen zur Verfügung gestellt bekommen, der auf dem Dorfplatz steht. In der Weiherstraße wurden drei Kastanien gefällt. Weiherstraße und Denkinger Straße sollen bis Ende November fertig sein. Im März 2019, wenn es das Wetter zulässt, wird dann die Hauptstraße bis Ende Juli gesperrt, wo nicht nur die Fahrbahn, sondern auch der Kanal erneuert werden. All das geschieht im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Ortsmitte mit Einbahnregelung. Es sind in der Denkinger Straße Umleitungsschilder vorbereitet (Foto), die nichts mit der innerörtlichen Umgestaltung in Frittlingen zu tun haben. Sie werden ab Montag, 20. August, relevant, wenn in Denkingens Hauptstraße bis längstens 8. September die Schächte saniert werden. Dabei wird die Denkinger Hauptstraße in der kommenden Woche bis 25. August zwischen Einmündung Hintere Gasse und Kirchhofen voll gesperrt. Die Anlieger sollen an ihre Grundstücke kommen, der Verkehr wird aber umgeleitet. In der nächsten Woche wird der Bus-Linienverkehr über die Bahnhofstraße-Hintere Gasse umgeleitet. Statt der Haltestellen im Baustellenbereich wird eine beidseitige Ersatzhaltestelle in der Hinteren Gasse auf der Höhe des ehemaligen Bauhofs eingerichtet. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr überörtlich über die B 14 und Frittlingen umgeleitet. Frittlingen steht aber auch wegen der anstehenden Sanierung Gosheim-Wilflingen ab 3. September und der laufenden Sanierung der Bundesstraße bei Schömberg im Umleitungsnetz. Dabei merken die Frittlinger, dass sie an der Kreisgrenze liegen und so in die Planungen beider Kreise einbezogen sind, die nicht immer aufeinander abgestimmt scheinen.