Denkinger DRK-Helfer leisten 1980 Diensstunden

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der DRK-Ortsgruppe sind Ehrungen langjähriger aktiver Mitglieder gestanden. In seinem Grußwort dankte Kreisbereitschaftsleiter Josef Mattes der Ortsgruppe für die Unterstützung des Kreisverbands sowie für die Seniorenarbeit.

Gruppenführerin Sybille Fetzer blickte auf das Engagement im vergangenen Jahr zurück, in dem die elf aktiven Mitglieder 13 Dienstabende abgehalten haben, in denen sie ihr Fachwissen immer wieder aufgefrischt haben. Dieses Wissen konnten bei verschiedensten Veranstaltungen unter Beweis gestellt werden. Auch beim Honberg-Festival in Tuttlingen konnte man mit mehreren Fahrten zur Ruine Menschen mit Gehbehinderung zu vielen schönen Stunden verhelfen.

Auch die Herbstübung zusammen mit der Feuerwehr hat die Ortsgruppe mit Erfolg absolviert. Doch nicht nur Dienste oder Einsätze standen auf dem Programm, informierte die Vorsitzende: „Mit den unterschiedlichsten Unternehmungen schauen wir immer wieder, dass die Kameradschaft nicht zu kurz kommt.“

Was die Gruppe in ihrer Tätigkeit bestärkte, war der Ehrungsabend der Gemeinde. An diesem Abend wurde die komplette Ortsgruppe für ihr Tun und Handeln geehrt. Die Vorsitzende bedankte sich hierfür nochmals ganz besonders. Bei den Dienstabenden, Einsätzen, Fort- und Weiterbildung zusammen mit der Haus- und Straßensammlung kam die Gruppe auf die großartige Stundenzahl von 1980, so Fetzer.

Chronologisch listete Schriftführer Rudolf Stegbauer die Aktivitäten auf, während Kassierer Jürgen Streicher von einem ansehnlichen Plus in der Kasse berichten konnte.

„Bewegung bis ins Alter – Training für Körper, Geist und Seele“, unter diesem Motto bietet die DRK Tanz- und Gymnastikgruppe jeden Dienstag ihr Gesundheitsprogramm an. Darüber hinaus richtet sich das Angebot an alle, die in entspannter Atmosphäre etwas für ihre Gesundheit tun möchten – In der Regel ab 50 Jahren, nach oben gibt es keine Grenze. Von 152 Stunden in der 18 Mitglieder zählenden DRK-Senioren-Gymnastikgruppe berichtete Inge Maus. Sehr aktiv beteiligten sich die Senioren an der Osteraktion. Zusammen mit der DRK-Tanzgruppe wurden weitere Veranstaltungen durchgeführt. Inge Maus erwähnte im Besonderen die langjährige Kooperation mit der Gymnastikgruppe Aldingen.

In der Tanzgruppe wird zurzeit eine Hospitantin ausgebildet, die einmal die Nachfolge von Isolde Wachter übernehmen soll. Koordination und Gedächtnistraining sei bei den oft schwierigen und abwechslungsreichen Bewegungen wichtig, informierte Isolde Wachter, die in der zwölf Frauen starke Gruppe 238 Stunden einsetzte. Von großer Bedeutung für beide Gruppen war ein Besuch im Tafelladen Trossingen. Die Spenden und Erlöse der beiden Gruppen gingen im vergangenen Jahr jeweils an den Tafelladen und das Frauenhaus in Tuttlingen.

Die Gemeinde Denkingen sei froh, dass sie diese kleine, aber schlagkräftige Institution noch habe, sagte Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Thieringer in seinem Grußwort.

Ehrungen

Kreisbereitschaftsleiter Josef Mattes ehrte Rudolf Stegbauer für 25 Jahre Dienst für die Mitmenschen mit der silbernen Dienstaltersspange (zwei Striche) des Landesverbands. Gold mit einem Strich ging an Jürgen Streicher für 30 Jahre. 45 Jahre Dienst leistet Rita Schuster. Sie erhielt die goldene Dienstaltersspange mit drei Strichen. Für Jürgen Streicher und Rita Schuster gab es vom Kreisverband zusätzlich ein Geschenk. Alle drei durften sich zusätzlich über eine Anerkennung von der Ortsgruppe freuen.