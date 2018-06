Denkinger öffnen ihre Gärten

Einblicke rund ums Haus haben 13 Familien beim Tag der offenen Gartentür in Denkingen geboten. Die Besucher konnten sich am Stand des Obst- und Gartenbauvereins beim Bürgerhaus die entsprechende Information besorgen mit einem Plan über die Örtlichkeit der zu besichtigten Gärten. Dank der guten Beschilderung fanden auch die Ortsunkundigen alle Gärten.

Den ganzen Tag über war in Denkingen eine wahre Völkerwanderung zu Fuß und mit dem Fahrrad zu beobachten. Zu besichtigen war alles vom Kleinstgarten bis zur hektargroßen Parkanlage mit altem Baumbestand. So entdeckten die vielen, vielen Besucher Gärten mit Wohlfühl-oasen zum Entspannen in der Natur, zum Grillen, zum Tiere Beobachten oder als Rückzugsort. Für Kinder waren sicher die drei Schildkröten im Garten von Familie Harich etwas Besonderes. Und wie auf dem Land üblich, gab es natürlich auch ertragreiche Nutzgärten, mit Gemüsebeeten, Beerensträuchern und Obstbäumen zu besichtigen.

Besonders die verschiedenen Hochbeete fanden allgemeine Beachtung, da hier zum Teil eine zwei- bis mehrmalige Ernte möglich ist. Die Besucher waren auch erstaunt, wie viele Blumenliebhaber es in Denkingen gibt. Dazu standen in vielen Gärten verschiedene Rosen in schönster Blütenpracht. Als Abgrenzung von Beeten und Gemüseflächen dienten bei vielen Gartenbesitzern akkurat geschnittene niedrige Buchshecken.

Die Familie Mattes in der Klippenstraße konnte dazu ein wahres Paradies mit genialem Mix aus Form und Lässigkeit vorzeigen. Einige Zeit musste man dann für das große Gartenareal bei Familie Ruf investieren, um all die Sehenswürdigkeiten mit der großen Wasseranlage mit Brücke anzuschauen. Bei der Anlegung von Hanggärten in der Klippenstraße konnte man bei den Besitzern eine glückliche Gärtnerhand feststellen. Viele Ideen wurden hier harmonisch realisiert und fanden allgemeine Bewunderung.

„Warum wachsen deine Blumen schöner als bei mir?“

In den einzelnen Gärten fanden richtige Fachgespräche statt. Wie macht man das mit dem Formschneiden, oder warum gedeihen deine Blumen und dein Gemüse schöner als bei mir? Die Gartenbesitzer gaben bereitwillig Auskunft und freuten sich, dass so viele sich für die Gärten interessieren. Blumen, Gemüse, Beeren, Wasserläufe und Tiere gaben einen wunderbaren Mix. Selbst für die Kinder wurde die Besichtigungstour nicht langweilig.

Die Gartenbesitzer wie auch die Besucher waren voll des Lobes über diese Aktion und meinten dies müsse man öfters machen, um für den eigenen Garten neue Anregungen zu bekommen.