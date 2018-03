Den Vereinen gehört das Jahr 2018

Alljährlich planen die Spaichinger Vereine und Institutionen das gesellschaftliche und kulturelle Programm des Jahres. In diesem Jahr dominieren große Vereinsjubiläen und natürlich wie alljährlich die großen Märkte.

Konzerte, Feste und Märkte

Wenn mit dem Kinderumzug am heutigen Dienstag um 13.30 Uhr und der anschließenden Kinderfasnet sowie dem Fasnetsverbrennen im Kreuz die diesjährige Fasnet zu Ende geht, ist die Fastenzeit vor allem mit kulturellen angeboten wie der „Winterreise“ am 16. Februar im Gewerbemuseum oder dem Gospelkonzert am 18. Februar in der Evangelischen Kirche bestückt.

Auf frühlingshaftes Wetter hoffen auch die Arge Märkte und der Gewerbe- und Handelsverein für den Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 18. März. Er findet bereits zum sechsten Mal statt. Nach Ostern, beim Bierfest der Spaichinger Stadtkapelle am 7. April gibt es Bierspezialitäten aus aller Welt. Am 22. April richtet der Türkisch-Islamische Verein sein Kinderfest in der Stadthalle aus.

Frühsommer der Jubiläen

Der Kreisverband Banater Schwaben feiert mit einem Festakt und einer Tanzveranstaltung in der Stadthalle am 5. Mai seinen 25. Geburtstag. Ein ganzes verlängertes Festwochenende gestaltet die Spaichinger Feuerwehr zum 150-jährigen Jubiläum. Den Auftakt bildet der Festakt am Donnerstag, 8. Juni, in der Stadthalle. Am gleichen Ort folgen Festabend und Kreisfeuerwehrfest am 9. und 10. Juni.

Aktiv im Sommer

Sportlich beginnt der Hochsommer mit dem Internationalen Fußball-Jugendturnier des SV Spaichingen vom 6. bis 8. Juli im Stadion Unterbach. Zeitgleich, am 7. Juli findet am Dreifaltigkeitsberg das zehnte Bergrennen statt. Veranstalter sind der Radfahrverein und der Schneeschuhverein.

Die Schachspieler des Spaichinger Schachrings feiern am 13. Juli im Schachheim ihr 50. Jubiläum. Ebenfalls den 50. feiert der Jahrgang 1968. Höhepunkt ist dabei das Platzkonzert auf dem Marktplatz am 22. Juli.

Feste und Märkte Herbst und Winter

90 Jahre alt wird die Segelfluggruppe Spaichingen-Aldingen. Gefeiert wird am 30. September in der Stadthalle. Die Katholische Kirchengemeinde lädt am 14. Oktober zum Oktoberfest in die Stadthalle ein.

Das herbstliche Pendant zum Frühlingsmarkt bildet der Martinimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 4. November.

Mit der Fasnetseröffnung und der Bekanntgabe des neuen Prinzenpaares startet die Narrenzunft Deichelmaus am 11. November in die neue Saison. In der Stadthalle gibt die Stadtkapelle am 24. November ihr traditionelles Herbskonzert.

Der Weihnachtsmarkt öffnet am 30. November seine Pforten.