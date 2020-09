Demonstranten ziehen am Freitag durch Spaichinger Innenstadt

Am Freitag, 25. September, findet wieder ein internationaler Klimastreiktag statt. Auch die Spaichinger Gruppe „Fridays for future“ organisiert eine Demo. Start ist um 13 Uhr am Marktplatz. Redner ist Jens Metzger von der Gemeinwohlökonomie Tuttlingen.

„Die Erderwärmung ist neben dem Artenschwund global die größte Bedrohung menschlicher Gesundheit und menschlichen Lebens in diesem Jahrhundert. Jeder kann an seinem Ort im persönlichen Umfeld viel tun. Dass das aber nicht ausreicht, haben die vergangenen 20 Jahre gezeigt“, so Dr. Gabriele Polzer, Vorsitzende der BUND Ortsgruppe Spaichingen, in einer Pressemitteilung.

Auch in Deutschland schreite der Klimawandel rasant voran. „Es braucht auf der politischen Ebene ernsthafte mutige Schritte, um die Temperaturerhöhung auf zwei Grad, besser 1,5 Grad zu begrenzen. Für diesen Mut und die Ernsthaftigkeit braucht die Politik die Unterstützung von vielen Menschen, die auf die Straße gehen. Das wollen wir hier in Spaichingen wie auch in vielen anderen Städten in Deutschland, in Europa und weltweit tun.“ Corona habe in den letzten sieben Monaten viele Aktivitäten ausgebremst. „Die Klimakrise wartet jedoch nicht, bis Corona vorübergeht.“

Der BUND rufe dazu auf, am Freitag um 13 Uhr ab dem Marktplatz in Spaichingen gemeinsam zu demonstrieren. „Unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Mund-Nase-Schutz. Alle Generationen werden gebraucht.“