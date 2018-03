Dekanat bietet Seminare zur Ehevorbereitung

„Die Ehe – Ihre wohl wichtigste Zukunftsinvestition“, so sind die aktuellen Tagesseminare zur Ehevorbereitung überschrieben, zu denen das Dekanat Tuttlingen-Spaichingen auch in diesem Jahr 2018 wieder einlädt. Drei Termine finden dabei in Spaichingen und einer in Dürbheim statt.

Die Seminare sind ein Angebot für Paare, sich vor der Eheschließung Zeit zu nehmen und sich mit Unterstützung durch ein bewährtes Leitungsteam Gedanken zu machen über ihre Vorstellungen von Partnerschaft.

Und auch über ihre Erwartungen an die Ehe und die Gestaltung der kirchlichen Trauung.

Die Tage für Paare finden am 17. März in Seitingen, Gemeindehaus St. Michael und am 5. Mai in Dürbheim, Gemeindehaus St. Maria statt.

Außerdem wird auf dem Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen am 1., 8. und am 15. März ein Seminar angeboten.