Deilingen hat neuen „Schulleiter“

Die Deilinger haben einen feinen Sinn für Humor. Das kann man an den diesjährigen Aktionen zum Maienstecken 2018 ablesen. Manche wird es verwundert haben, dass vor dem Deilinger Rathaus ein „Stein der Weisen“ abgelegt wurde. Dieser Stein war nach der Renovierung der Grundschule in der Einfahrt zur Grundschule positioniert worden, sehr zum Ärger mancher an der Schule tätigen Lehrer, schließlich war er mehrmals im wahrsten Sinne des Wortes „Stein des Anstoßes“ und verursachte keine unbeträchtlichen Schäden. Jetzt ist aus dem „Stein des Anstoße(n)s ein „Stein der Weisen“ geworden und hat einen würdigen Platz vor dem Deilinger Rathaus gefunden, aus dessen Innerem der „Anstoß“ für die Aufstellung des Steines an der Grundschule kam. Des Weiteren fand man am Maimorgen vor der Grundschule einen Roboter mit der Aufschrift „Schulleiter 4.0“ stehen. Damit wollten die Akteure wohl auf die Situation aufmerksam machen, dass für die Schulleiterstelle an der Grundschule immer noch keine Bewerbung vorlegt, so dass man sich ernsthaft Gedanken darüber machen muss, ob so die Zukunft aussehen könnte.