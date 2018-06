Deilingen hat eine reiche Geschichte

Knapp 20 Teilnehmer haben sich vor dem Rathaus in Deilingen zu einer Exkursion zur Geschichte und Gegenwart der Gemeinde mit dem Historiker Roland Heinisch vom Archiv- und Kulturamt des Landkreises getroffen.

Bei knapp 1700 Einwohnern habe die Gemeinde einen Überschuss von rund 80 Einpendlern, begann Bürgermeister Albin Ragg die Vorstellung Deilingens. Wo noch vor Jahren viele Handwerker auswärts Arbeit suchen mussten, habe sich das Verhältnis nun umgekehrt. Das ehemalige Armenhaus Heuberg sei zu einer wirtschaftlich prosperierenden Region geworden. Jährlich tätigt die Gemeinde 1 bis 1,5 Millionen Euro Investitionen in die Infrastruktur. 18 Vereine bieten ein großes Spektrum an Freizeitgestaltung an, wobei besonders die Musik weit über die Region hinaus bekannt sei. Allein fünf Vereine, den Kichenchor mitgerechnet, widmen sich dieser Kultursparte.

Vorzeigebetriebe im Ort

Den ersten Halt machte die Exkursion vor der Spezialitätenbrennerei Schätzle, gegründet 1893, mit Brenntradition nunmehr in der vierten Generation. Dazu gehört auch die Feinschmecker-Metzgerei Schätzle. Ein weiterer Vorzeigebetrieb, die Volz Gruppe, größter Arbeitgeber des Ortes, wurde unter der Führung von Karl Josef Volz und seinem Bruder Rudolf von einem kleinen Einmannbetrieb zur heutigen Größe gebracht.

Hier nun beginnt Heinisch mit seiner Einleitung zur Geschichte des Ortes. Im 6. und 7. Jahrhundert nach Christus im Zuge der alemannischen Landnahme ließ sich ein alemannisches Sippenoberhaupt namens Tul oder Dal mit seiner Sippe im Gebiet Deilingens nieder. Von ihm leitet sich der frühe Name Deilingens Tulingas ab. Davon zeugt ein Gräberfeld aus merowingischer Zeit direkt neben dem heutigen Rathaus sowie Reste von Wehranlagen, so beim „Heidenschlössle“.

Erstmalig urkundlich erwähnt wurde Deilingen als Graf Gerold, ein Schwager Karls des Großen, mehrerer Güter an das Kloster St. Gallen vermachte, darunter auch Deilingen. Diese Schenkung sollte seinem Seelenheil dienlich sein, nachdem er sicherlich als Ritter doch einige ins Jenseits befördert hat. 1197 taucht in einer Urkunde, die Kaiser Barbarossa ausstellte, ein Graf Burkhardt von Zollern-Hohenberg auf, der als erster Hohenberger gilt.

Die Hohenberger nahmen einen kometenhaften Aufstieg bis an die Spitze des Reiches. Der Abstieg ging allerdings ebenso rasant vonstatten. Albrecht II führte für den König mehrere Kriege, war Diplomat und Verwalter und außerdem ein bekannter Dichter. Seine Schwester Gertrud, eine schöne und intelligente Frau, wurde die Gattin von König Rudolf und somit Stammmutter der Habsburger. In einer Schlacht für das österreichische Haus gegen Herzog Otto von Niederbayern bei Leinstetten an der Glatt verlor er und fand dabei den Tod. Von diesem Zeitpunkt an begann der Stern der Hohenberger zu sinken. Der Schlusspunkt war schließlich die Zerstörung der Burg durch die freie Reichsstadt Rottweil im Jahr 1449.

Fortsetzung folgt.