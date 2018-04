Deilingen gestaltet den Kirchplatz neu

Zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde möchte die Gemeinde Deilingen den Kirchplatz mit Brunnen bei der historischen Marienkirche neu gestalten. Die im Jahr 1970 gestaltete Anlage ist sanierungsbedürftig.

Das Grundstück gehört der katholischen Kirchengemeinde Deilingen. Die Gemeinde Deilingen möchte mit Unterstützung aus dem Landessanierungsprogramm den zentral gelegenen Kirchplatz in der Ortsmitte mit einem neuen Brunnen und einem neuen Umfeld modernisieren. Hierzu wurde eine Planungsgruppe aus Mitgliedern des Kirchengemeinderats und des Gemeinderats gebildet.

Es soll eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern neugestaltet werden. Der Planungsauftrag wurde der freien Landschaftsarchitektin Irmgard Röger aus Balingen erteilt. Die Neugestaltung soll im Jahr 2019 erfolgen. Vorgaben für die Planung sind: ein zentral gelegener neuer Brunnen aus Stein, in der Ausführung passend zur historischen Marien-Kirche, ein barrierefreier Zugang vom Gehweg zum Platz mit einem seniorengerechten Pflasterbelag, Pflanzung von Bäumen als Schattenspender für die Sitzgelegenheiten, Installation von Strahlern zur Illumination der Kirche und schließlich die Erneuerung der Wege um die Marienkirche.Bürgermeister Albin Ragg hat dem Gemeinderat außerdem über den aktuellen Stand der kommunalen Bauvorhaben unterrichtet. Im Misch- und Schuppengebiet Bitze hat die Firma Moser die Erschließungsarbeiten bis auf wenige Restarbeitern abgeschlossen. Auch die Firma Christian Koch KG aus Ratshausen hat noch Angleichungsarbeiten auf Privatgrundstücken zu den im Herbst 2017 ausgeführten Straßenbauarbeiten in der Felsenstraße zu erfüllen.

Die Dachsanierung des Gebäudes Hauptstraße 62 (Arztpraxis) wird von der Firma Stier aus Bubsheim im Juli ausgeführt. Die Kanal- und Straßenbauarbeiten im Rebbergweg und in der Silcherstraße dauern voraussichtlich noch bis Ende Oktober.

In den vergangenen Tagen wurde der Estrich in das neue Feuerwehrgerätehaus eingebracht und wird nun mittels der Fußbodenheizung getrocknet. Im Mai wird die Freiwillige Feuerwehr Malerarbeiten im Inneren des Gebäudes in Eigenleistung ausführen. Dabei wird die Freiwillige Feuerwehr durch die Malerwerkstätte AMS aus Deilingen unterstützt. Noch im April wird der Rüttelboden in der Fahrzeughalle eingebracht.

Die Arbeiten zur Herstellung der Außenanlagen wurden ausgeschrieben. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 17. Mai wird das Pflaster für die Parkplätze der Außenanlagen ausgewählt. Die weiteren Gewerke für den Innenausbau werden dann bis zum Herbst 2018 ausgeführt.