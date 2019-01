Deichelmauszunft startet in die närrische Zeit

Einen fröhlichen Auftakt in die diesjährige Kampagne hat es im Gasthaus „Bleiche“ am Dreifaltigkeitsberg gegeben: Dort trafen sich die Narren der Deichelmauszunft zum traditionellen Dreikönigs-Frühschoppen mit Häsabstauben und der Verleihung des Jahresordens.

„Voller Elan“ wolle man in die Kampagne einsteigen, versprach Zunftmeister Steffen May – und das wurde gleich in die Tat umgesetzt, mit einem stimmgewaltig gesungenen Narrenmarsch und dem dreifach kräftigen „Oho“. Ebenso kräftig schwenkten Zeremonienmeister Kai Renouf und Stockmeister Thorsten Welte Staubwedel und Teppichklopfer, um die Deichelmaus, das Strohhansele und den Schellennarr vom Staub und Dreck des vergangenen Jahres zu befreien. „Feiert die Fasnet, haltet sie am Leben. Es wird in der Stadt nichts Schöneres geben. Seid immer schön dabei, am Aschermittwoch ist alles vorbei“, lautete die Aufforderung zum Feiern.

Christian Kauth, seines Zeichens Ordensmeister, überreichte denselben, ein besonderes Exemplar, an zahlreiche verdiente Zunftmitglieder. In diesem Jahr hat der Orden nämlich ein Loch, doch das eigne sich nicht dazu, Flaschen zu öffnen, warnte Kauth die Alträte, „das wird nicht funktionieren“. Und schließlich sollte der Orden ja am Ende der Kampagne auch noch nach was aussehen. „So einen Orden hat es, glaube ich, noch nie gegeben“, so Kauth über die Kreation 2019.

Überreicht wurden jedoch zunächst Urkunden an die Narren, die seit elf, 22 oder 33 Jahren im Häs dabei sind – bei jedem Wetter, wie May lobte, der sich über 20 neue Hästräger freute. „Das macht uns stolz. Es zeigt die tolle Faszination der Fasnet.“ Mit Oli Aiple, Thomas Meilhammer und Marius Weiss verabschiedete May drei verdiente Elferräte. Und schließlich gab es den Orden für die Ehrenmitglieder Jürgen Köhler und Thomas Meilhammer, für Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher, für Sponsoren, Umzugsfahrer, Helfer und viele andere. Auch die Häs-Vertrauensleute wurden mit einem Orden bedacht, sie traten mit ihren neuen Melonen auf, was den Beifall der Elferräte fand. „Das schmückt Euch unheimlich gut“, fand May.

Der abschließend bekannt gab, dass am 2. Februar der Gardewettbewerb in Spaichingen stattfindet, und am 23. Februar der Zunftball, für den ab sofort Karten bestellt werden können. Außerdem lud er zum Wagenbauerfest am Freitag, 11. Januar, ab 19 Uhr in der alten Halle ein, bei dem der Balgheimer Musikverein aufspielen wird, es folgt der Fassanstich durch das Prinzenpaar.

Dass in diesem Jahr die Jugend nicht beim Abstauben dabei war, begründete May damit, dass diese wenig Interesse an einem Frühschoppen hätte, daher gab es am Nachmittag eine eigene Veranstaltung für sie. Zum Abschluss gab es Besuch bei der Zunft: Die Sternsinger waren durch den Schnee den Berg heraufgekommen, um den Narren ihr Lied vorzutragen.

Die Ordensempfänger

Elf Jahre: Felix Bühler, Eva Burger, Jürgen Etter, Oreste Föhr, Sabrina Haberkorn, Daniel Marx, Bernd Pieper, Alexander Roos, Thorsten Schrägle, Stefan Villing. 22 Jahre: Ute Frittrang-Brunner, Julia Gnirß, Bernd Plaumann, Timo Maurer, Klaus Holzer, Björn Brummer. 33 Jahre: Rudi Hagen, Andreas Öhler, Waltraud Zimmermann, Franz Frech. HVL: Uwe Martin, Jutta Welte, Zvoni Jakupak, Ilona Martin, Marc Kevin Pötsch, Klaus Schmid. Die neuen Hästräger der Deichelmaus: Alice Bühler-Schmacher, Franco De Paola, Diana Gruler, Samira Kutzli, Simone Schilling-Scharm, Linda Schimanski, Heiko Alex Thesz, Claudia Wendling, Corinna Zimmerer-Teufel und Isabella Ilg. Neu bei den Strohhansele: Oliver Aiple, Jasmin Bantle, Martina Jäggle, Sonja Welk, Manuel Wendling. Neue Schellennarren: Hubert Dreher, Manuela Kupferschmid, Sven Lambrecht, Volker Schweizer, Friederike Schweizer.