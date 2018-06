Deichelmauszunft ist im Dauereinsatz

Im närrischen Großeinsatz ist die Narrenzunft Deichelmaus in den kommenden Tagen. Los geht es am heutigen Mittwoch, 7. Februar. Um 20.11 Uhr beginnt die Kolpingfasnet im Gasthaus „Kreuz“.

Der Schmotzige Donnerstag startet um 9.15 Uhr mit Kindergartenbesuchen und Schülerbefreiung, Treffpunkt ist am Marktplatz. Der Bus hält hinter der Volksbank. Um 11 Uhr steigt am Marktplatz das traditionelle Deichelbohren der Lehrer. Anschließend besucht die Zunft die Lebenshilfe Tuttlingen, der Bus fährt am Busbahnhof ab. Um 13.30 Uhr ist St. Raphael der Auftakt für den Besuch der Kindergärten. Ab 15.30 Uhr besucht die Zunft das Altenheim St. Josef und das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg.

Um 18 Uhr ist die Bäckerei Büchle Treffpunkt zum Narrenjuck um 18.15 Uhr am Marktplatz samt Narrenbaumstellen um 18.30 Uhr und Absetzung des Gemeinderats und des Bürgermeisters ab 19 Uhr. Um 20.30 Uhr ist der Marktplatz Treffpunkt von Prinzenpaar, Räten und Hästrägern zwecks Besuchs der Spaichinger Wirtschaften.

Am Freitag, 9. Februar, steht um 19 Uhr das Brauchtumsvesper im Gasthaus „Sieben Wind“ an als Dank an die Hästräger, die am Donnerstagabend im Einsatz waren.

Samstag, 10. Februar, startet um 10 Uhr der Hechel- und Plakettenverkauf an der Hauptstraße. Um 12 Uhr fährt der Bus ab zum Tuttlinger Umzug, der um 14.11 Uhr beginnt. Punkt 20.11 Uhr ist Startschuss für die TV-Fasnet in der Stadthalle.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Spaichinger Umzugs ab 13.30 Uhr. Mehr als 50 Gruppen mit 2500 Teilnehmern ziehen durch die Straßen, unter anderem eine aus der Partnerstadt Sallanches. Es ist der erste Umzug, den der neue Zugmeister Marius Weiss organisiert hat, der Prinz der letzten Kampagne. Gefeiert wird in vielen Besenwirtschaften, Lokalen sowie der alten und neuen Stadthalle.

Am Montag, 12. Februar, fährt um 12 Uhr der Bus zum Denkinger Umzug ab, der um 13.30 Uhr startet. Auf dem Programm steht ferner die Hangfasnet des Spaichinger Schneeschuhvereins.

Dienstag, 13. Februar, ist um 13.30 Uhr Treffpunkt zum Kinderumzug am Ochsenkreisel. Um 14.15 Uhr beginnt der RVS-Kinderball in der Stadthalle. Die Fasnetsverbrennung für Kinder an der Stadthalle beginnt um 17 Uhr. Um 20 Uhr ist Kehraus im Gasthaus „Kreuz“, um Mitternacht ist vor dem Gasthaus die Fasnetverbrennung.

Nach der TV-Fasnet am Samstag ab 20.11 Uhr in der Stadthalle stehen ab 24 Uhr Taxen bereit.