Deichelmaus feiert Bunten Abend online und live

Schwer ist das Herz der Narren schon, auf ihre geliebte Fasnet in der bekannten Form verzichten zu müssen. Aber unter strengster Geheimhaltung hat die Narrenzunft Deichelmaus einen bunten Abend vorbereitet, der die Beitragsideen der Redoute aufgreift. Am Fasnetsamstag, 13. Februar, gibt es um 20.11 Uhr einen online Kappenabend.

Die Zunft hat einiges an Fasnetsbeiträgen von verschiedensten Akteuren der Spaichinger Fasnet gesammelt und zu einem kurzweiligen Programm zusammengestellt.

Wie das geht? Die Spaichinger Akteure wie Prinz, Deichelchor, Büttenredner, Hästräger, Hexen, Ratsfrauen und ein paar besondere Überraschungen haben alle extra Programmbeiträge vorbereiten gefilmt und an die Zunft geschickt. Durchs Programm führen Reinhold Knebel und Markus Zimmerer, live. Es ist ein Experiment.

„Wir hoffen wir können mit dieser Veranstaltung den Spaichinger Narren die Fasnet unter Corona Bedingungen ein wenig nach Hause tragen.“, so die Zunft. Was so durchdringt, macht wirlich neugierig.

Für die Profitechnik sorgt Thomas Heinemann: Deichelmaus TV wird live aus dem Stream Studio 360 Grad, Light & Sound, ausgestrahlt.