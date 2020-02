Deichelmäuse haben über die Fasnet ein volles Programm

Die Fasnet eilt in dieser Woche ihrem Höhe- und Endpunkt entgegen. Die Narrenzunft Deichelmaus hat ihren Fasnetsfahrplan für die kommenden Tage aufgestellt.

Am Mittwoch, 19. Februar, um 20.11 Uhr geht es zur Kolpingfasnet ins Gasthaus „Kreuz“.

Volles Programm ist am Schmotzigen Donnerstag, 20. Februar: 8.40 Uhr Treffpunkt Kindergarten St. Raphael (8.45 Uhr). Um 9.20 Uhr kommt der Bus zum Treffpunkt „Café Traube“ und fährt die Narren zum Städtischen Kindergarten (9.30 Uhr); 10 Uhr Schülerbefreiung und Kindergarten St. Michael; 11 Uhr Großes Deichelbohren der Lehrer auf dem Marktplatz; anschließend Besuch der Lebenshilfe Tuttlingen, Abfahrt Bus am Busbahnhof (11.45 Uhr), 14.15 Uhr St. Franziskus, 14.45 Uhr Evangelischer Kindergarten/ Besuch des Hospiz am Dreifaltigkeitsberg, 15.30 Uhr Besuch St. Josef, 17.15 Uhr Bäckerei Büchle. Treffpunkt zum Narrenjuck, um 17.30 Uhr Beginn Narrenjuck auf dem Marktplatz mit Narrenbaum stellen, Ansprache von Präsident und Prinz, die die Gemeinderäte zum Deichelbohren verurteilen. Um 18.15 Uhr dankt Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher ab und die Narren übernehmen die Macht. Um 20 Uhr treffen sich auf dem Marktplatz Prinzenpaar, Räte und Hästräger zum Besuch der Spaichinger Wirtschaften.

Am Freitag, 21. Februar, ist um 19 Uhr Brauchtumsvesper im Gasthaus „Sieben Wind“. Die Narrenzunft bedankt sich damit bei allen Hästrägern, die am Schmotzigen Donnerstag das Prinzenpaar und die Narrenräte im Häs begleitet haben.

Der Samstag, 22. Februar, beginnt um 10 Uhr mit dem Hechel- und Plakettenverkauf auf dem Marktplatz. Ab 12 Uhr fährt das Heubergzügle mit der Narrenzunft an verschiedene Orte in Spaichingen. Um 20.11 Uhr ist dann TV-Fasnet in der Stadthalle.

Am Sonntag, 23. Februar, ist um 13.30 Uhr großer Spaichinger Umzug mit über 50 Gruppen und rund 2500 Teilnehmern und große Umzugswagen, die jedes Jahr mit neuem Motto gebaut werden. Mit dabei ist eine Gruppe aus der französischen Partnerstadt Sallanches. Es wird in vielen Besenwirtschaften, Lokalen, der Alten und Neuen Stadthalle gefeiert.

Am Montag, 24. Februar, fährt um 12.30 Uhr der Bus zum Umzug in Denkingen ab (Umzugsbeginn: 13.30 Uhr). Der Schneeschuhverein Spaichingen feiert zudem am Montag seine Hangfasnet.

Am Dienstag, 25. Februar, ist um 13.30 Uhr Treffpunkt am Ochsenkreisel zum Kinderumzug. Es folgt um 14.15 Uhr der Kinderball des RVS in der Stadthalle, um 17 Uhr Fasnetsverbrennung für die Kinder an der Stadthalle. Um 20 Uhr beginnt der Kehraus im Gasthaus „Olympia“, bevor dann um 24 Uhr vor dem „Olympia“ die Fasnet verbrannt wird.