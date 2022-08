Das Vermächtnis des Gerhard Winkers

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gerhard Winker-Stiftung wurde als Vermächtnis nach dem Tode des geschäftsführenden Gesellschafters Gerhard Winker im Jahre 2011 gegründet und unterstützt seither gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Bereich der Jugendhilfe und der Gesundheitsförderung. Stellvertretend für die Gerhard Winker-Stiftung sammelt HEWI jährlich Anträge auf Stiftungsgelder der Gerhard Winker-Stiftung. Im Rahmen der Fördersummenvergabe von knapp 50.000 Euro sind für dieses Jahr bereits insgesamt 24 öffentliche Einrichtungen begünstigt worden. Im Herbst wird es eine zweite Ausschüttung geben. Erste Förderanträge liegen bereits vor.

Bei einigen Projekten erfolgte die Spendenübergabe persönlich durch Frau Hänssler, i.V. der Stiftungsvorstände:

Grundschule Hausen o.V. mit ihrem Projekt: Aufwertung Pausenhof / Anschaffung eines zertifizierten Spielgerätes, überreicht an Bürgermeister Arno, die Schulleitung Herr Maurer und Frau Fehrenbacher. Kellenbachschule Trossingen Schura mit ihrem Projekt: Gestaltung eines Werkraums wurde die Spende an die Schüler überreicht. Evangelischer Kindergarten Schura mit ihrem Projekt: Neues Holzgartenhaus + Spiele und Fahrzeugerweiterung, überreicht an Schüler und Leitung, Frau Ittig. Evangelischer Kindergarten Spaichingen mit ihrem Projekt: Willkommen im Zahlenland (Anschaffungen für Zahlenmaterial), überreicht an die Leitung, Frau Schweser.

Das Gymnasium Spaichingen erhielt für eine mehrtägige Fachexkursion zum Helmholtz-Zentrum in Hamburg mit Schwerpunkten der Oberflächenforschung und Umweltchemie finanzielle Unterstützung sowohl auch das Schülerforschungszentrum (SFZ) mit ihrem MINT-Projekt im Bereich für nachhaltige Energieentwicklung.

Unter den Begünstigten sind auch örtliche und ortsnahe Vereine für Ausrichtungen von Kinder- und Jugendturnieren. Durch die durchweg liebenswerten Rückmeldungen mit persönlichen Dankeszeilen, verbunden mit „freudigen Luftsprüngen“ ist es für die Gerhard Winker-Stiftung eine große Freude für die herzliche Anerkennung.