Das Spaichinger Tierheim wünscht frohe Weihnachten

Um die viele Arbeit im Tierheimalltag zu bewältigen, darf das Tierheim Spaichingen im Januar zwei neue Mitarbeiterinnen begrüßen. Die Tiere können so noch besser versorgt werden, so der Verein Menschen für Tiere in seiner Pressemitteilung, und die Zeit im Tierheim wird so noch angenehmer gestaltet, bis die Hunde, Katzen, Nager und Vögel ein neues Zuhause gefunden haben.

Die neuen Mitarbeiter bedeuteten jeoch auch mehr Kosten für das Tierheim, das auf Spenden angewiesen ist, so der Tierschutzverein in seiner Mitteilung. Engagierte und motivierte Mitarbeiter zu finden sei sehr schwierig und „wir hoffen“, so der Verein, „dass wir die Tiere auch künftig sehr gut versorgen können. Auch die Tiere im Tierheim sind auf das Engagement der Menschen angewiesen und freuen sich natürlich immer über eine kleine Spende. Die Spenden kommen natürlich direkt bei unseren Tieren an.“

Ebenso würde sich Menschen für Tiere immer über neue Mitglieder freuen, die den Tierschutzverein Spaichingen unterstützen. Sei es mit ihrer Mitgliedschaft oder auch mit tatkräftiger Unterstützung. „Die Tiere freuen sich stets über neue Gesichter.“

Die Pressemitetilung schließt mit den Worten: „Das Tierheim und alle Tiere bedanken sich herzlichst für die Unterstützung und wünschen Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit, besinnliche Tage im Kreise ihrer Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.“