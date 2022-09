Das „Schmierseifen-Attentat“ der Heubergbahn

Der Spaichinger Verein Jahrgang 1939 hat eine Exkursion zur Heubergbahn gemacht. Vorsitzender und ehemaliger Landtagsabgeordneter der CDU, Franz Schuhmacher, organisierte die Tour, wie er mitteilt.

Treffpunkt war die ehemalige Haltestelle Spaichingen-Nord. Von dort aus wanderten die Vereinsmitglieder zum Schützenhaus Denkingen, wo sie sich mit den anderen Mitgliedern zusammenfanden, die mit Auto angereist waren.

Die Heubergbahn hat eine lange Geschichte hinter sich: Bereits 1898 gab es erste Planungen für eine Einspurbahn zwischen Spaichingen und Nusplingen, berichtet Franz Schuhmacher. Die an der Strecke anliegenden Gemeinden seien bereit gewesen, kostenlos Grund und Boden sowie einen Geldbetrag zur Bahn beizusteuern.

In Trossingen formierte sich Franz Schuhmacher zufolge außerdem eine Initiative, die forderte, die Bahn über Aldingen auf den Heuberg zu führen. Ein damaliger Landtagsabgeordneter habe schließlich dafür gesorgt, dass der württembergische König 1912 die Genehmigung zum Bau der Bahnstrecke erteilte: Auf 17,9 Kilometern sollte die Bahn zwischen Spaichingen und Reichenbach verlaufen. Im Jahr 1913 sei der erste Spatenstich erfolgt.

Laut Franz Schuhmacher wurden die Bauarbeiten während des ersten Weltkrieges vorerst eingestellt. 1924 hätten daraufhin Besprechungen in Berlin stattgefunden, die zum Weiterbau der Strecke geführt hätten. Vier Jahre später, 1928, sei die Bahnstrecke zwischen Spaichingen und Reichenbach in Betrieb genommen worden. Entlang der Route wurden Gebäude und Dämme gebaut sowie der 126 Meter lange Aubachtunnel, berichtet Franz Schuhmacher.

38 Jahre lang sei die Bahn auf dem Heuberg und im Tal gefahren, der zweite Weltkrieg habe die Zeitspanne dann unterbrochen. Schließlich wurde die Heubergbahn Franz Schuhmacher zufolge am 23. September 1966 stillgelegt. Aufgrund von Protesten sei daraufhin ein Sonderzug in Spaichingen gestartet, der allerdings vor dem Aubachtunnel ins Stocken geraten sei. Die Ursache: Eine Schmierseifen-Aktion, die als „Schmierseifen-Attentat in die Geschichte“ einging, sagt Franz Schuhmacher.