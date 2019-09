Das Schlüsselwort heißt Zufriedenheit

Der Weg zum täglichen Brot hat in den letzten 50 Jahren für viele Spaichinger über sie geführt. Denn Agathe Reisbeck, ein Hofener Urgestein (eine geborene Wissmann, Jahrgang 1950) hat zunächst 25 Jahre lang in der Bäckerei „Rose“ ihre Kunden bedient. Und mittlerweile fast ebenso lang steht sie beim „Felsenbeck“ hinter dem Verkaufstresen. Immer gleich freundlich und ausgeglichen, selbst wenn es vor Feiertagen im Laden drunter und drüber geht.

Doch der Schock über den seinerzeitigen Herzinfarkt-Tod ihres alten Chefs Gebhard Kraft ist ihr auch nach 40 Jahren noch anzumerken. „Es war ein Karsamstag, alles voller Ware – eine Katastrophe.“

20 Jahre später ist ihr im 50. Lebensjahr ein ähnliches Schicksal erspart geblieben. Durch Zufall oder besser Fügung. Denn ihr Sohn Werner hatte damals noch Zuhörer für einen Fachvortrag über Darmspiegelungen gesucht und die Mutter hat ihn natürlich nicht im Stich gelassen.

Und dem Gehörten postwendend Taten folgen lassen. Mit der Folge, dass der inzwischen verstorbene Dr. Ehrenfried Lebensbedrohliches diagnostiziert hat. Auf den letzten Drücker, doch Gott sei Dank noch nicht zu spät.

Seit zehn Jahren ist sie im Ruhestand, arbeitet jedoch bis heute stundenweise mit, hauptsächlich im „Cafe Auszeit“ am Marktplatz. „Mal sehen, wie lange noch.“

Die Flüchtlingskrise 2015 hierzulande hat ihren Weg bekanntlich auch nach Spaichingen gefunden. Agathe Reisbeck gehörte zu jenen 40 bis 50 Spontan-Helfern, die einem Aufruf in der Zeitung gefolgt sind und die „Erstausrüstungsbeutel“ und den Begrüßungskaffee für die ankommenden Flüchtlinge organisiert haben.

Was zunächst als Einmal-Aktion gedacht war, hat Anschluss-Bedarf verschiedenster Art nach sich gezogen. In dieser Zeit hat sich auch ihr Mann Hans, ein gebürtiger Frittlinger, ins Geschehen eingeklinkt, mit unterschiedlichen Erfahrungen. „Einige sind wirklich angekommen, andere längst weitergezogen.“

Dieses Engagement, so die Zwischenbilanz nach vier Jahren, hat sich erfreulicherweise weitgehend von selbst erledigt, „denn die Flüchtlinge helfen sich längst untereinander“. Die Erstankömmlinge geben ihr Wissen und ihr Zurechtfindungs-Knowhow an die nächsten weiter. Frei nach Maria Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun“.

Was trotzdem noch aktuell ist: Die „Team-Time“ im Martin-Luther-Haus bietet Flüchtlingen immer freitagnachmiittags eine „Sprechstunde“ an für Fragen und Anliegen aller Art. Und eine „Näh-Gruppe“, die bis dato nach Bedarf im Edith-Stein-Haus zusammenkommt, soll in das Flüchtlingsheim im ehemaligen Sauter-Gebäude verlegt werden (dann immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr werkelnd).

Viele fleißige und flinke Hände haben in diesem haushandwerklichen Rahmen schon wunderbare Stofftaschen geschneidert. Und momentan werden die Gewänder für die alljährliche Sternsinger-Aktion auf Vordermann gebracht. An Stoffen mangelt es dank großzügiger Materialspenden nicht. Doch es werden noch Mit-Näherinnen gesucht, die herzlich willkommen sind in diesen Räumlichkeiten, die aktuell noch 50 der ursprünglich rund 100 Flüchtlinge beherbergen.

„Mit diesem Engagement macht man sich nicht nur Freunde“, wie das Ehepaar Reisbeck für sich zurückblickt. „Manches von der Anfangseuphorie ist längst in Antipathie umgeschlagen“ – nicht nur gegenüber den Flüchtlingen, sondern auch gegenüber deren Helfern und Sympathisanten.

Doch das kann der angehenden Siebzigerin, die sich auch im Ausschuss vom Jahrgang 1950 einbringt, weder die Lebensfreude nehmen noch die Zufriedenheit, „mit allem, wie es gekommen ist“. Und wie es im gewohnten Auf und Ab des Lebens gerne noch ein wenig länger weitergehen darf. Mit den Enkeln, die donnerstags zum Essen kommen, im Helferkreis der Marienkapelle, beim Austragen vom Kirchenblättle, im Freibad oder auf dem Jakobsweg, dessen Teilstück von Konstanz bis Genf sie über vier Jahre hinweg absolviert hat. Ohne den Ehrgeiz auf noch mehr. Zufrieden halt.