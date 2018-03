Das Partyprogramm steht schon mal

„Sie werden immer besser“, ist Aldingens Bürgermeister Ralf Fahrländer voll des Lobes für den Gesangverein Frohsinn und den Projektchor gewesen. Er sei Fan, betonte er mit einem Augenzwinkern bei der Hauptversammlung. Und tatsächlich haben sich die Mitglieder mit einer Schlagerparty und einem ABBA-Abend für dieses Jahr viel vorgenommen.

Großes Thema bei der Hauptversammlung im SpVgg-Vereinsheim war das anstehende Jubiläum, nämlich das 175-jährige Bestehen des Vereins. In dieses Jubiläumsjahr geht der Verein mit unveränderter Führungsspitze. Bei den Wahlen wurde Vorsitzende Margita Öfinger im Amt bestätigt, außerdem Kassiererin Heike Keil sowie die Kassenprüferinnen Hildegard Landherr und Romy Müller. Neues Mitglied im Ausschuss ist Andreas Dux.

Das vergangene sei ein „gutes und ereignisreiches“ Jahr gewesen, so Vorsitzende Margita Öfinger. Die Sänger trafen sich zu 28 Proben, übte ein „super Repertoire“ ein und benötigte keine Zusatzproben. Das Konzert in der Erich-Fischer-Halle sei sehr gut besucht gewesen. „Auf uns kommt jetzt eine arbeitsreiche, anstrengende Zeit zu“. Doch da alle an einem Strang ziehen, sei auch das zu bewältigen.

Der Schriftführer Jens Landherr hielt kurz Rückschau aufs Jahr 2017. „Mit Rückenwind“ gehe es ins Jubiläumsjahr, denn alle Ämter seien besetzt. Beim Projektchor mit knapp 50 Personen habe es allerdings Raumknappheit gegeben und auch die Stühle reichten fast nicht mehr aus.

Großen Anklang habe das zweite Hoffest in der Alten Schule gefunden. Dabei arbeiteten alle Vereine Hand in Hand. Das Jahreskonzert im November vom „Projektchor and friends“ sei ebenfalls ein voller Erfolg unter der Regie von Dirigentin Monika Kohler.

Über die Vereinsfinanzen informierte Heike Keil. Derzeit hat der Verein 84 Mitglieder. Für 2018 sei im April eine Schlagerparty geplant. „Da betreten wir Neuland, aber wenn wir zusammenhalten, klappt das.“ Die Kassenprüfer Hildegard Landherr und Romy Müller bescheinigte der Kassiererin ausgezeichnete Arbeit.

Die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erteilt wurde, beantragte Bürgermeister Fahrländer. Es freue ihn sehr, was dem Verein mit dem Projektchor gelungen sei. „Sie sind absolut beeindruckend. Bleiben Sie auf diesem Weg.“ Singen mache glücklich und zuhören auch. Für das Jubiläum sagte Ralf Fahrländer seine Unterstützung zu.

Schlager und ABBA

Dann kam die Vorsitzende aufs Jubiläum anlässlich 175 Jahre zu sprechen. Es müsse gewürdigt werden, dass ein Verein so lange besteht. Dies soll geschehen mit zwei großen Veranstaltungen: der Schlagerparty mit der Gruppe „Papi‘s Pumpels“ im April und einem Jubiläumswochenende am 27. und 28. Oktober. Am Samstag wird es dabei ein großes ABBA-Konzert eventuell mit der Jazztanzgruppe Denkingen geben. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst und möglicher musikalischer Umrahmung durch einen Gospelchor oder das Chörle. Außerdem soll es einen Frühschoppen geben und nachmittags ein „buntes Gesamtprogramm“ mit verschiedenen Gastchören, zum Beispiel aus Spaichingen und Fridingen.

Für den ABBA-Abend schlug die zweite Vorsitzende, Silke Simmak, vor, sich zuvor zum gedanklichen Austausch zu treffen, die Musik zu hören und die Choreographie zu sehen, sich gemütlich auszutauschen.

Dann könne in der darauffolgenden Woche begonnen werden mit dem Proben, ohne dass Dirigentin Monika Kohler mit einem hohen Geräuschpegel konfrontiert werde.

Margita Öfinger kam noch auf den Proberaum zu sprechen, bei dem mit dem Projektchor schnell die Kapazitätsgrenze erreicht sei. Deshalb gelte es, abzuwarten, wer wieder in den Projektchor komme. Neue Interessierte müssten dann erst hinten anstehen. „Bis zu 50 Personen können wir aber aufnehmen.“