Das kann man jetzt im Garten tun

„Für das seelische Gleichgewicht ist es nicht schlecht, wenn man im Garten arbeiten kann“, sagt Günter Trinkner, Vorsitzender der Gartenfreunde Spaichingen. Er gibt einige Tipps, was man derzeit im heimischen Garten tun kann und soll.

Auch wenn es jetzt langsam mit den Blättern und Blüten unübersichtlich wird. Obstbäume kann man auch jetzt noch schneiden. An die Hecken sollte man dagegen ab März nicht mehr ran gehen, so Trinkner, wegen der Vögel, die eventuell darin nisten. Auch Weinreben sollten jetzt nicht mehr zugeschnitten werden, weil sie sonst zu viel Saft verlieren und „ausbluten“. Bei älteren Bäumen sollte man nicht mehr unbedingt jeden Trieb schneiden. „Man sieht Bäume, da ist jedes Ästlein angeschnitten, das ist nicht gut.“ Bei jüngeren Obstbäumen kann aber ein beherzter Rückschnitt auch jetzt noch, wo schon die ersten Blüten draußen sind, die Bäume zu neuem Wachstum und kräftigen Früchten anregen.

Äste richtig kompostieren

Man muss nicht unbedingt den gesamten Baumschnitt an den jetzt wieder geöffneten Grünguthöfen abgeben. Gärtner können die Äste auch häckseln und kompostieren, allerdings sollten sie die Baumhäcksel dann mit Rasenschnitt vermengen, rät Günter Trinkner, um das richtige Verhältnis aus Kohlenstoff und Stickstoff zu erhalten. Holz allein habe einen zu hohen Kohlenstoffanteil.

Mit den Tomaten sollte man noch warten

„Pressieren tut im Garten noch gar nichts“, betont Trinkner. Salat oder Petersilie kann man jetzt schon pflanzen oder aussäen (manche Salatsorten werden schon im Februar gesät). Mit Tomaten dagegen solle man bis Mitte, „besser noch Ende Mai“ warten – zumindest was das Pflanzen im Freien angeht. In seinem Gewächshaus hat er aber schon einige Tomatenpflanzen vorgezogen. Jetzt könne man auch langsam anfangen, Kartoffeln zu stecken, wobei es aber den alten Kartoffel-Spruch gibt: „Steckt man mich im April, komm i wann i will; steckt man mich im Mai, komm i glei.“

Sonnenblumenwettbewerb

Auch in diesem Sommer will Günter Trinkner wieder einen Sonnenblumenwettbewerb für Kinder machen. Wer zuhause die höchsten Sonnenblumen hat, kann kleine Preise gewinnen. Er hat auch schon angefangen, selbst Sonnenblumenkerne zu stecken. Ab Mitte Mai können dann kleine Sonnenblumen bei Günter Trinkner, Längelenweg 3, Tel. 3872, abgeholt werden. Das lässt sich auch leicht konktaktlos organisieren. Unabhängig davon können die Kinder natürlich auch selbst schon Sonnenblumen säen. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Höhe bei 85 gemessenen Pflanzen bei 2,21 Meter, die höchste Sonnenblume war 3,76 Meter hoch.