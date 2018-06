Das Jubelpaar strahlt viel Lebensfreude aus

Vito und Enza Belfiore können am Mittwoch, 6. Juni, in Wehingen das seltene Fest der „Eisernen Hochzeit“ feiern. Ganze 65 Jahre sind sie nun miteinander verheiratet und erfreuen sich, trotz ihres fortgeschrittenen Alters, noch bester Gesundheit.

Vito Belfiore ist 85 Jahre alt und seine Frau zählt 81 Lenze. Gefunkt hat es bei beiden in ihrer italienischen Heimat in Carbonara (Apulien) schon recht früh. Zu früh, wie Enzas Opa meinte, denn er wollte seine Enkeltochter partout nicht hergeben, hatte sogar einen anderen Freier im Sinn. Doch Vito war stärker, noch stärker seine Liebe zu Enza, die er, so wie er gegenüber dieser Zeitung äußerte, einfach „geklaut“ hat.

Das war kein einfacher Akt, dafür aber zeigten die Jahrzehnte ihres gemeinsamen Lebens, dass es richtig war, so zu handeln. Aber 1953 gab es keine Arbeit für den gelernten Gipser. Enzas Schwager, Michele Sisto, eigentlich so etwas wie „der Urvater der italienischen Gastarbeiter in Wehingen“, überredete seinen Schwager, doch einmal nach Deutschland zu kommen.

Der erste Eindruck war aber für beide denkbar schlecht, denn es hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Erst sieben Jahre später war der arbeitsbedingte Leidensdruck der beiden so groß, dass sie diesen Schritt erneut wagten und auf den Heuberg nach Deilingen in die Talstraße kamen. Aber dort in diesem alten Haus haben sich die jungen Belfiores auch nicht wohl gefühlt. Erst als ihnen Hannelore Batz von der Firma Haller eine nette Wohnung in Wehingen besorgt hatte, begannen sie sich zu akklimatisieren und an den Heuberg zu gewöhnen. Und das so sehr, dass sie bis zum heutigen Tag hiergeblieben sind und auch zum Sterben nicht mehr vom Heuberg lassen wollen.

Fünf Kindern haben die beiden das Leben geschenkt. Rosa, Maria, Michele, Beatrice und Nicoletta sind ihre klangvollen Namen. Den Beruf des Gipsers hat Vito Belfiore leidenschaftlich bei Rudi Dietmann ausgeübt. Eine kurze Zeit war er auch beim Bau-Maier als Maurer beschäftigt. Enza arbeitete ihr ganzes Berufsleben beim Haller.

Was die beiden bis zum heutigen Tage auszeichnet ist ihre Freundlichkeit und Warmherzigkeit. Beide strahlen bis zum heutigen Tag eine unglaubliche Lebensfreude aus und sind der Hoffnung, dass ihnen der liebe Gott noch ein langes Leben schenken möge. Am Wochenende wird gemeinsam gefeiert. Maria hat ein kleines Fest vorbereitet, zu dem natürlich alle Kinder, zwölf Enkel und acht Urenkel kommen werden.