Vollkornbrote mit Käse, Wurst oder Lachs, garniert mit Ei, Paprika, Tomaten, Radieschen oder Salatblättern, dazu Fruchtspieße und Bananenshakes - was am Donnerstag, 10. November, in der Aula des Gymnasiums Spaichingen angerichtet war, ließ einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Der Elternbeirat des Gymnasiums lud Schülerinnen und Schüler zu einem reichhaltigen und gesunden Frühstück.

„Das ist so lecker!“ – Julian ist begeistert. Grade hat er einen Fruchtspieß verdrückt, jetzt steht er für ein Vollkornbrot mit Käse, Tomaten und Gurken in der Schlange. „Ich finde sehr gut, dass es das Angebot gibt“, lobt der Fünftklässler. Auch Mia aus der elften Klasse findet die Aktion „gang, ganz toll“.

Viele Schülerinnen und Schüler hätten Zuhause keine Zeit, sich ein „gescheites Frühstück“ zu machen, weiß die Gymnasiastin. Ihre Freundin Toni, ebenfalls aus der Elften, gefällt, dass auch Vegetarier auf dem reichhaltigen Buffet fündig werden. Der Andrang in der großen Pause ist riesig. Die Platten leeren sich schnell, und die Eltern haben alle Hände voll zu tun, für Nachschub zu sorgen.

Die Eltern, das sind an diesem Morgen Birgit und Jürgen Gäckle, Veronika Cienar, Charlotte Mayer und Joachim Kraus werden sie von den Achtklässlerinnen Suna und Laura unterstützt. Die Idee für die Aktion sei im Elternbeirat entstanden, erinnert sich Jürgen Gäckle.

„Wir wollten dafür sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler ein gesundes Frühstück haben“, benennt der Beiratsvorsitzende das Ziel der Aktion. Zudem sollte das Essen nachhaltig, regional und bio sein, so Gäckle. Und erschwinglich: Ob belegtes Brot, Fruchtspieß oder Bananenshake – alles gibt es für 50 Cent. Seit etwa acht Jahren legen sich die Eltern der Spaichinger Gymnasiasten zwei Mal pro Schuljahr für das gesunde Frühstück ins Zeug. Das nächste Mal im kommenden Frühjahr.