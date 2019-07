„Das ist eine eingeschworene Truppe“

Die Damenfußballmannschaft des SV Spaichingen hat in der abgelaufenen Saison den dritten Platz in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern belegt. In der beendeten Spielzeit trat das Team im Flex-Modus an, bei dem die Mannschaften ob des Mangels an Spielerinnen entweder mit neun oder elf Spielerinnen auflaufen. Redakteur David Zapp sprach mit Trainer Bernd Geiger.

Sie haben mit Ihrer Mannschaft die Saison auf dem dritten Platz abgeschlossen. Wie soll es kommende Saison weitergehen?

Geiger: Auf den vierten Platz haben wir einen Punkt Vorsprung und beenden die Saison als Dritter. In dieser abgelaufenen Saison haben wir im Flex-Modus gespielt, wollen aber künftig wieder mit einer festen 11er-Mannschaft antreten.

Wo liegt das Problem, gibt es nicht genügend interessierte Spielerinnen?

Unsere Damenmannschaft besteht im Grunde aus dem kompletten Kader der B-Juniorinnen, die im vergangenen Jahr hochgekommen sind. Das sind aber nicht genug Spielerinnen für einen vollen Kader. Wir haben derzeit 13 Spielerinnen. Aber für einen festen Kader bräuchten wir noch vier bis fünf Spielerinnen. Selbst für eine 9er-Mannschaft sind 13 eigentlich zu wenig.

Kommt man da an Spieltagen schnell in die Bredouille?

Wir haben das diese Saison schnell gemerkt und schmerzhaft fühlen müssen. Bei zwei verletzten Spielerinnen und einer Absage wird es eng. Und wenn dann noch die Vorbereitung fürs Abitur während der Spiele ansteht, wird es ganz eng. Wir würden uns über neue Spielerinnen freuen – egal ob Neueinsteigerin in den Damenfußball oder erfahrene Spielerinnen.

Was macht Ihr Damen-Team aus?

Das ist ein gutes Team, eine eingeschworene Truppe mit gutem Zusammenhalt. Die Mädels waren am Vatertag zusammen auf Wanderschaft, obwohl es Damen sind. Die haben eine Menge Spaß zusammen.