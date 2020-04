Das Gästebuch zeugt von Seufzern im Krieg

Für den Spaichinger Heimatbrief 2020 hat Manfred Brugger das Gästebuch der Gaststätte auf dem Dreifaltigkeitsberg in den Jahrzehnten von 1925 bis 1995 ausgewertet.

Hier der zweite Teil seines Textes, in dem es um Weihnachten im Krieg und die Jahre danach. Am 1. September begann der zweite Weltkrieg mit dem Überfall Deutschlands auf Polen. Während des Krieges, das muss bei der Lektüre beachtet werden, war jeder öffentlich geäußerte Zweifel, vor allem am Sieg Deutschlands gefährlich.

Die Notiz vom 13. Dezember 1939 gibt eine beschwerte Seele zu erkennen: „Trag deine Last, trag sie gelassen. Wie der kleinste Tannenast, die Flockenmassen“.

Die Notiz „Kriegsweihnacht 1939“ ist so klar in Schrift und Inhalt, dass es keiner weiteren Worte bedarf: Am 10. August 1941 notieren Schorsch und Louise gallig: „Was haben wir für eine sonnige Jugend (mehr Sonne als Jugend).“ Im Jahr 1942 lässt ein Stoßgebet tief blicken: „Drückt dich ein Weh, zur Mutter geh. Und sag es ihr, so hilft sie dir“. Und wenig später eine aufmunternde Durchhalteparole: „Es geht alles vorüber, alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai“.

Die „Weihnachtsstimmung 1944“ ist allen Soldaten gewidmet, die um das Leben betrogen worden sind: „Ja Heimat, Haus und Hof und Herd. Worte so klein und so groß. Sie sind eines Lebens Mühe wert. Für sie sank in der Erde Schoß, manch einer stöhnend zurück. Wie viele kannten die Worte kaum bis Kampf und Todesangst wandte den Blick. Hin zu ihm Weihnachts-Lichterbaum.“

Am 10. Mai 1945, zwei Tage nach der deutschen Kapitulation, listen französische Soldaten, die am 21. April hier einmarschiert waren, die bekanntesten Wallfahrtsorte ihres Heimatlandes auf.

Der Eintrag vom 4. Juni 1945 beschert Gänsehaut: „Heute war ich hier, vorbeigekommen auf der Heimreise aus dem KZ Dachau.“ Danach folgen über mehrere Seiten hinweg Einträge von französischen Soldaten, der letzte vom 23. Oktober 1945.

Die vorbereitende Villinger Wallfahrtskomission macht es am 8. Juni 1949 kurz: „Für Trocken und Naß. Deo Gratias“. Am 9. Oktober desselben Jahres wird philosophiert: „Geniessen kann man nur, was zur Neige geht. Oder was man lange entbehrt.“

Am Neujahrstag 1953 verewigen sich fünf verwegene Brüder vom Tischtennisclub Spaichingen, die mit dem uralten Taunus vom Stollen-Beck hochgefahren sind, der schon 145 000 Kilometer auf dem Buckel hat und das Kennzeichen FW 32– 4156 trägt.

Am 30. Juli 1953 sind die Segelflieger von Ebersbach-Uhingen zu Gast, die kamikaze-artig landen wollen: „Bist du des Lebens müde und hast’s zu nichts gebracht. So nimm den Knüppel an den Bauch und warte bis es kracht“. Am 2. Juli 1962 ist Rudolf Steidle mit sich und der Welt im Reinen: „Hinauf zum Berg mit Butterbrot und Speck. Das hab ich so gerne, das nimmt mir keiner weg“.

An einem schönen Maientag Anno Domini 1966 verewigen sich die Aktiven der Schillerschule, deren Reservisten und einige Gäste. Und im selben Monat sind die zahlreichen Pfarrhaushälterinnen des Dekanats Ravensburg zu Gast.

Wenig später freut sich der junge Bürgermeister Erwin Teufel – nach einer Konzilswallfahrt mit seiner Reisedelegation den Durst löschend – dass die Berggaststätte wieder so gut betreut ist und wünscht der Familie Bicker einen guten und langen Aufenthalt auf dem Spaichinger Hausberg.

Und gleich darauf danken die Villinger Wallfahrer für die gute Aufnahme und Verpflegung.