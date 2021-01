Das Funkenfeuer ist abgesagt

Das Funkenfeuer findet in diesem Jahr nicht statt. Das steht jetzt fest. Leider sei die Situation der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht besser geworden, so die Stadt in einer Mitteilung. „Schweren Herzens und in Absprache mit den Funkenhexen Spaichingen e. V. wird dieses Jahr das Funkenfeuer nicht angezündet, auch wenn der Aufbau des Funkens vom Verein vorbereitet war.“