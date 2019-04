Über dem Spaichinger Marktplatz kreist ein Hubschrauber, er landet und ein Nikolaus mit Mitra und weißem Bart steigt aus. Er hat kleine Säckchen für die Kinder dabei. Das ist eine Szene, die vielen Spaichingern einfällt, wenn sie an das Kaufhaus „Maka“, zu Anfangszeiten „Baro“ und später „Streco“ in Spaichingen denken.

Die Anfangsszene ereignete sich in den 70er Jahren. „Damals war der Marktplatz sogar noch Grünfläche“, sagt Sabine Eder. Sie ist heute eine von drei Inhaberinnen von „Maka“, das größte Kaufhaus seiner Art in Spaichingen. Es hat mittlerweile 50 Jahren Geschichte und einen gepflasterten Platz vor der Ladentüre.

„Früher gab es vor dem Haus ein elektronisches Schaukelpferd“, erinnert sich der Spaichinger Axel Kästner. „Ich war mit meiner Mutter oft im Kaufhaus. Besonders toll fand ich die Schallplatten“, sagt der 50-Jährige.

Das war zu der Zeit, als das Kaufhaus unter dem Namen „Baro“ bekannt war. Im Mai 1969 eröffnete Valentin Baro unter dem Motto „Es gibt nichts, was es nicht gibt“ das Spaichinger Kaufhaus als eines von 13 in der Umgebung. Das Kaufhaus bot seinen Kunden im Untergeschoss, dort wo es heute Schreibwaren zu kaufen gibt, einen Imbiss. „Es gab zum Beispiel Würstchen, Kartoffelsalat, Kaffee, Kuchen oder Eis“, erinnert sich Sabine Eder. Die 54-Jährige arbeitet bereits seit 37 Jahren im Kaufhaus am Marktplatz – verbunden ist sie mit dem Kaufhaus schon länger: Eders Mutter war dort Angestellte und nahm ihre Tochter oft mit zu Weihnachtsfeiern, die im Imbiss stattfanden. „Wir sind im Kindergartenalter hier zwischen den Regal herum gerannt“, sagt sie. „Nach dem Realschulabschluss habe ich vier Wochen im Kaufhaus ausgeholfen und 1982 mit der Ausbildung begonnen“, sagt Eder.

Das Kaufhaus im Wandel der Zeit

Im selben Jahr übernahmen die Immobiliengesellschafter Gebrüder Fuchs das Kaufhaus und machten es zu einem Kaufring. Sie erweiterten das Unter- und Obergeschoss um jeweils 100 Quadratmeter und machten die Treppe größer. Von 1983 bis 1985 leitete „Herr Tietze“ aus Düsseldorf den „Kaufring“ kommissarisch.

Die zweite Inhaberin Rosamunde Kirschbaum arbeitet seit 25 Jahren in dem Haus. Die 39-Jährige begann 1994 mit der Lehre zur Einzelhandelskauffrau. Damals hieß das Kaufhaus seit fast zehn Jahren – nämlich seit 1885 – „Streco“. Der Besitzer aus Tuttlingen, wo es auch einen Streco gab, übernahm es.

Als Streco im November 1997 Konkurs anmeldete und das Kaufhaus im Januar 1998 schloss, war für die heutigen Inhaberinnen, Sabine Eder, Rosamunde Kirschbaum und Monika Weigel, die damals als Angestellte im Geschäft arbeiteten, ein Tiefpunkt erreicht. Doch nur vier Monate später eröffnete Dieter Lubs das Kaufhaus unter dem Namen „Maka“ – „Ma“ für Marktplatz und „ka“ für Kaufhaus – wieder. „Damals bestellten wir innerhalb von vier Wochen Ware und räumten das neue Sortiment ein“, erinnert sich Rosamunde Kirschbaum.

Beratung steht an erster Stelle

2010 gaben Dieter Lubs und seine Frau das Kaufhaus auf und Eder, Weigel und Kirschbaum übernahmen das Geschäft. Heute sind sieben weitere Frauen im Kaufhaus angestellt – fast alle vom alten Stamm. Verändert habe sich allerdings das Sortiment in dem Kaufhaus: „Anders wäre es nie weiter gegangen“, sagt Kirschbaum. Weg von „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, haben die Inhaberinnen 2010 die Auswahl reduziert und die Kosmetik raus genommen, die Spielwarenabteilung verkleinert und sich auf Mode spezialisiert. „Wir konnten die Preise nicht halten und mussten uns an die Geschäfte in unmittelbarer Umgebung anpassen“, sagt Eder.

Und wieso kann sich das Kaufhaus in Zeiten des Internets und des Discouter-Klamottenläden halten? „Wir beraten unsere Kunden noch richtig“, sagt Kirschbaum. Und weiter: „Freundlichkeit und mal ein liebes Wort nebenbei, das bekommst du im Internet nicht.“ Online will das Kaufhaus in den nächsten zwei Jahren trotzdem gehen. „Ohne geht es einfach nicht“, sagt Kirschbaum.

Spurlos ist Globalisierung und die Internet-Revolution natürlich nicht am Maka vorbeigegangen. „Es gab einen Umbruch bei allen Kaufhäusern in Deutschland – die waren plötzlich keine Attraktion mehr, wie früher“, sagt Eder. Das Kaufverhalten der Leute habe sich verändert. „Heute ist nur noch zum Schulanfang richtig viel los.“

Für Sabine Eder ist das Kaufhaus mittlerweile Teil ihres Lebens geworden. „Das liegt daran, dass ich in der Jugend oft hier war und auch, weil ich jetzt selbstständig bin.“ Rosamunde Kirschbaum fügt hinzu: „Das Kaufhaus ist wie mein zweites zu Hause, wir haben hier bloß keine Couch.“