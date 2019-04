Das Erkennen ist Thema der Spaichinger Osterpredigten

In zahlreichen Gottesdiensten der Spaichinger Kirchen und Kapellen (und natürlich auch aller anderer Kirchen der Region) haben Christen in Karfreitag und Ostern gefeiert. Dazu gab es festliche Musik mit dem katholischen Kirchenchor und der Missa brevis in B-Dur von Mozart und in der evangelischen Kirche mit der Deutschen Messe und dem Posaunenchor.

Die Osterpredigten in der evangelischen und in der katholischen Kirche beschäftigten sich mit den Menschen, von denen die Ostergeschichte im Johannesevangelium berichtet; – und von ihrer Beziehung zu Jesus.

Denn Auferstehung sei nicht, wie in modernen wissenschaftlichen Strömungen als Ziel ausgegeben:die Nicht-Sterblichkeit, so Pfarrer Johannes Thiemann. Die Begegnung von Maria mit Jesus, und der Moment des Erkennens schildere das Johannesevangelium mit einem einfachen, großen, vertrauten Wortwechsel. Maria Magdalena, die weint und sich verloren fühlt, sich suchend umwendet, weil jemand Jesus „weggenommen“ habe, aber dennoch im Garten bleibt, erkennt den Auferstandenen nicht, bis der sie anspricht: „Maria!“. Sie antwortet mit „Rabbuni!“, mein Meister.

„Die Seele erfüllt sich mit Leichtigkeit, Liebe und neuem Leben. Jetzt ist es Ostern geworden“, so Thiemann.

Doch jetzt gibt es einen Unterschied zwischen der Existenzform Jesu und Maria Magdalenas, die ihren Meister nicht mehr berühren darf. „Jesus schafft einen neuen schöpferischen Zwischenraum. In diesem Zwischenraum scheint seine neue österliche Liebe auf, es ist der Raum des Glaubens.“

Die Wendung vom Dunkel - heute Krankheit, Arbeitslosigkeit, Verzweiflung, Schuld Zukunftsangst - ins Licht ist auch Thema der Predigt des katholischen Pfarrers Robert Aubele an Ostern.

Dunkelheit – und dann auch noch der Verlust, weil jemand den Herrn aus dem Grab weggenommen hat, so die Bibel. Angst und Ratlosigkeit lassen den Glauben auch nicht ungeschoren, das wissen viele, so Aubele.

Er stellt aber Johannes in den Mittelpunkt seiner Predigt. Die Ostergeschichte ist geprägt von drei ganz unterschiedlichen Charakteren: Maria von Magdala, Johannes und Petrus.

Petrus, der Jesus bei der Hinrichtung verleugnet hatte, obwohl er der Kopf der Gruppe ist. Einzig Johannes verstand, so das Evangelium, im Anblick des leeren Grabes: „Er sah und glaubte“. Er deutete das Geschehen sofort richtig. „Die Liebe drängte den Johannes bei seinem Herrn zu bleiben, komme, was da wolle. Und wie so oft war das liebende Herz schließlich schneller im Erkennen, als der denkende, und damit zweifelnde Verstand“, so Aubele.

Maria deutet Aubele als stellvertretend für jemanden, den das Schicksal geschlagen hat, Menschen, die das Licht der Auferstehung noch nicht sehen, aber suchen und ersehnen. Petrus steht für Aubele stellvertretend für jene, die grundsätzlich ja sagen wollen zu Jesus und seiner Verkündigung, die sich aber schnell einschüchtern lassen, sich beeindrucken lassen von Äußerlichkeiten, die glauben wollen, es aber noch nicht voller Überzeugung können.

Johannes aber, so Aubele, ist erfüllt von Liebe und unerschütterlicher Treue. Er stehe für Menschen, die vom äußeren Erkennen durch ein liebendes Herz zu einer umfassenden Erkenntnis der Wahrheit vorgedrungen seien, so Aubele.

Aus allen drei Charakteren speisen sich die heutigen Menschen, die österliche Botschaft gebe ihnen Zuversicht.