Das Danke der Woche: Sinne

In diesem Sinne – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Sinne.

Eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht alt. Offenbar bin ich es aber doch. Zumindest stelle ich fest, dass meine Sinne etwas schwinden. Zum Beispiel fällt mir auf, dass ich nicht immer gut höre. Okay, manchmal möchte ich einfach auch nicht hören, das gebe ich zu. Aber schau mal: Als ich noch ein kleiner Junge war, da haben mich Autos mit blubbernden Motoren und feurig klingenden Auspuffanlagen fasziniert. Das waren meist nagelneue Schlitten, die da an mir vorbeidröhnten und mich dazu brachten, übers ganze Trommelfell zu strahlen. Staunend habe ich den Karren und den coolen Typen hinterhergeschaut. Manchmal sogar welchen mit Fuchsschwanz an der Antenne, igitt. Aber heute? Da fahren die neuesten Fabrikate an mir vorbei und ich höre... nix. Höchstens die Abrollgeräusche der Reifen. Vielleicht kommt das „E“ am Nummernschild auch von „E pass auf und geh aus dem Weg, Alter!“ Keine Ahnung, aber mein Fön ist deutlich lauter, als diese Elektromotoren. OK, das kann auch am Alter liegen. Aber wie gesagt, meist sind die Autos ja gar nicht alt, sondern ganz neu! Unerhört.

Mit dem Sehen ist es ähnlich: Neulich sind wir in der prallen Sonne (genau an dem Tag, an dem sie dieses Jahr geschienen hat) über einen Feldweg gelatscht. Plötzlich hat meine Tochter mich angestupst und gesagt: „Schau mal Papa, da ist ein Schloss!“ – Ich war vielleicht überrascht, sag ich dir! Ich hatte nämlich noch nicht einmal gesehen, dass das Gebäude überhaupt Türen hatte - und sie konnte sogar eines der Schlösser erkennen! Beeindruckend. Weißt du, genau sowas meine ich. Es hat sich alles verändert. Auch das Riechen! Als wir später in eine Stadt kamen, blieb mein Sohn stehen und meinte: „Hier riecht es nach Grillen!“ Wieder war ich verblüfft! Ich hatte keine einzige gesehen! Mein ganzes Leben lang hatte ich mir nämlich eingebildet, man könne sie abends nur hören - er kann sie sogar riechen!!

Du ahnst es ja nicht.

Andere Dinge sehe ich zwar, verstehe deren… Sinn… aber trotzdem nicht: Zum Beispiel ein Schild, das offenbar nur unseren Hund warnen sollte: „Vorsicht Hund!“ stand da drauf. Was für ein Quatsch, unser Hund kann ja gar nicht lesen! Mann. Da wäre es doch besser, mich als Herrchen zu warnen, z.B. mit „Mensch, pass doch auf, da fährt dir gleich ein E-Auto über den Fuß!“

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Schmeckennudeln, Sehlachsfilet und Törtsche mit Crème-Fühlung.

Sinne.