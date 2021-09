Das Danke der Woche

Hier entlang – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Umleitungen.

Im Herbst eines Sommers sind es traditionell zwei Dinge, die aus dem Boden bzw. in den Boden sprießen: Pilze und Baustellen. Während du die einen ganz bewusst suchen musst und „ess“ sogar Hunde gibt, die darauf spezialisiert sind, finden die anderen dich von allein. Egal, wo du gerade bist – in entlegenen Regionen und / oder fernab sichtbarer Bauarbeiter:innen - Baustellen sind vor dir da. Und was geht mit ihnen einher? Ein Heer von Umleitungen, korrekt!

Meist werden diese aus triftigen Gründen eingerichtet: etwa, um Straßen und Kanalisationen zu sanieren oder, um attraktiven Menschen den Hof zu machen. Passenderweise setzt man auch auf Umleitungen, UM LEITUNGEN zu verlegen, in der Hoffnung, sie irgendwann wiederzufinden. Also wenn ich etwas verlege, bleibt es meist wie vom Erdboden verschluckt. Naja, was soll’s, dann macht man halt nochmal auf. Übrigens sind Umleitungen manchmal sogar vollständig ausgeschildert. Manchmal. Oft hat es sich aber schon nach der zweiten Richtungsanweisung … ausgeschildert. Dann stehst du da, wie der Ochs vor Sandberg. Oder vor einem Haufen Steine! Stein Problem – denn dein Navi gibt sich mit solchen Sperenzchen nicht ab. Da musst du selbst durch. Wohl dem, der einen SUV fährt – deren Rückwärtsgänge sollen ganz besonders leistungsstark sein!

Neuerdings habe ich zudem festgestellt, dass sich die Kette der Abhängigkeiten verlängert hat: Inzwischen habe ich den fotografischen Beweis, dass Umleitungen oft dazu genutzt werden, auch die Geschwindigkeitsbeschränkung zu untergraben. Statt 50 km/h sind dann nur noch 30 km/h erlaubt. (Ich spreche nicht vor der Baustelle, sondern von der Umleitungsstrecke…) Ach, was gibt das doch für wundervolle Bilder! Besonders der vom grellen Blitz erzeugte Gesichtsausdruck ist ein Anblick für die Ewigkeit. Dieser Moment, wenn wir Blitzmerker den Blitz bemerken, bildschön.

Du ahnst es ja nicht.

Andererseits kann ich es schon verstehen. Wenn sich eine Blechlawine durch beschauliche Ortschaften frisst, nervt das die Leidtragenden, die an der Strecke wohnen. Da hilft nur eine fiese Idee: Schnell noch eine Umleitung einrichten und den nervigen Straßenverkehrsteilnehmern damit das Wasser abgraben. Ätsch jetzt nicht erwartet, gell? Ja, Baustellen können manchmal gemein sein und bei so vielen Grabungen tun sich auch mal Abgründe auf. So ist das eben – allerdings erst, nachdem die Löcher wieder geschlossen wurden, davor ist es uneben und ruckelt ordentlich.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Rechtsdrehenden Joghurt, gewendetes Spiegelei und Latte Macchiato mit gebremstem Schaum.

Matteo Felisoni